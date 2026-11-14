SIC archiva investigación contra Ecopetrol y dos de sus filiales por contratación de helicópteros

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) decidió cerrar de forma definitiva el expediente que mantenía abierto contra la petrolera estatal y sus subsidiarias Cenit y Ocensa, despejando así las dudas sobre supuestas trampas en la contratación de transporte aéreo durante más de una década, y, eximiendo al grupo Ecopetrol de una sanción económica que habría podido ascender a los $525.271,500 millones de pesos.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 88976 de 2026 y conocida este viernes 13 de noviembre. La cual pone punto final a una indagación que había encendido las alarmas en el sector energético desde mayo de 2024.

En aquel momento, el ente de control puso la lupa sobre los contratos de servicios de logistica y transporte de helicópteros adjudicados entre 2011 y 2023, bajo la sospecha de que los documentos habrían sido manipulados para beneficiar a empresas específicas.

El cierre del caso no solo protege las finanzas del Grupo Ecopetrol, Cenit y Ocensa, sino que también limpia el expediente de cinco personas naturales vinculadas a la empresa Cenit, a quienes se les investigaba por supuestamente haber facilitado o permitido estas presuntas prácticas anticompetitivas.

¿Por qué se cayó la investigación?

Aunque el proceso de ley había sido abierto formalmente en mayo de 2024 bajo el amparo de la Ley 155 de 1959, buscaba determinar si existió un direccionamiento en las licitaciones para favorecer a empresas específicas. Sin embargo, la Superintendcia de Industria y Comercio (SIC) descartó las acusaciones tras evaluar las pruebas recaudadas que demostraron tres puntos clave:

Competencia efectiva: No se hallaron evidencias de acuerdos bajo la mesa, ni de direccionamiento para favorecer a algún proponente por parte de las empresas investigadas.

No se hallaron evidencias de acuerdos bajo la mesa, ni de direccionamiento para favorecer a algún proponente por parte de las empresas investigadas. Sustento técnico que cumplió los estandares de seguridad: Los estrictos requisitos sobre la antigüedad y disponibilidad de las aeronaves respondieron a criterios técnicos, estándares de seguridad operacional del sector y a la política corporativa de “Primero la vida”, guardando coherencia con el objeto de los contratos.

Los estrictos requisitos sobre la antigüedad y disponibilidad de las aeronaves respondieron a criterios técnicos, estándares de seguridad operacional del sector y a la política corporativa de “Primero la vida”, guardando coherencia con el objeto de los contratos. Cancelaciones válidas: Aquellos procesos licitatorios que fueron suspendidos o declarados desiertos en su momento contaron con justificaciones legales y técnicas sólidas.

Tras la notificación de la medida y de acuerdo con la normativa vigente, se abre una ventana de diez días hábiles en la que únicamente cabe el recurso de reposición ante la misma Superintendencia.

Por su parte, Ecopetrol reiteró su compromiso con la transparencia en sus procesos de abastecimiento, la libre competencia y la seguridad operacional.