Menos inmuebles, más plata: la DNI pagó $649 millones más en arriendos en 2025

La Dirección Nacional de Inteligencia pagó $649 millones más en 2025 por dos inmuebles arrendados que en 2024, cuando tenía cuatro.

Por qué importa

La cifra que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) pagó en arriendos en Bogotá fue de $8.361 millones entre 2022 y 2026, según cuentas de Caracol Radio, después de analizar la información enviada por la entidad.

Lo que encontramos

Un aumento de 44 % en arriendos en Bogotá tuvo la DNI en 2025, según las cifras que entregó a Caracol Radio: pagó $2.121,7 millones cuando solo tenía dos inmuebles, a diferencia de 2024, cuando pagaba por cuatro $1.472,7 millones, $649 millones menos.

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Documento obtenido por Caracol Radio. Respuesta de la DNI, radicado 2-2026-5044, pág. 4. Ampliar Documento obtenido por Caracol Radio. Respuesta de la DNI, radicado 2-2026-5044, pág. 4. Cerrar

El inmueble de Teusaquillo

La DNI reporta que arrienda un inmueble desde el 16 de noviembre de 2024 en la localidad de Teusaquillo, mediante contratación directa reservada. Por los contratos de 2024 y 2025 ha pagado $403,1 millones, según la suma de Caracol Radio. Existe un tercer contrato, en ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, cuyo valor no detalla la respuesta.

Documento obtenido por Caracol Radio. Respuesta de la DNI, radicado 2-2026-5044, págs. 3 y 5. Ampliar Documento obtenido por Caracol Radio. Respuesta de la DNI, radicado 2-2026-5044, págs. 3 y 5. Cerrar

Lo que respondió la DNI

La entidad afirma que, con el cambio de gobierno, la nueva administración revisa todo el tema contractual. También asegura que no tiene conocimiento ni documentación oficial de que los inmuebles se hayan utilizado para actividades ajenas a la misión de inteligencia y contrainteligencia.

Acerca del empalme, asegura que no hubo un proceso técnico y que el informe del director (e) relaciona dos sedes operativas arrendadas, sin hallazgos ni alertas.

Documento obtenido por Caracol Radio. Respuesta de la DNI, radicado 2-2026-5044, pág. 6. Ampliar Documento obtenido por Caracol Radio. Respuesta de la DNI, radicado 2-2026-5044, pág. 6. Cerrar

Lo que la respuesta no explica

No hay claridad sobre las razones por las cuales en 2025 se pagó más con la mitad de inmuebles, ni por qué por un solo inmueble se pagaron $1.115,9 millones en 2026, cuando el informe de empalme habla de dos sedes.

Cómo lo supimos

Caracol Radio presentó un derecho de petición a la DNI el 26 de octubre de 2026 (radicado 1-2026-5536). La entidad respondió el 10 de noviembre de 2026 con el radicado 2-2026-5044. El total de cinco años y la comparación entre 2024 y 2025 son cálculos de Caracol Radio.

Qué sigue

Siguen sin respuesta las preguntas sobre el contrato de 2026 y los resultados de la revisión contractual de la nueva administración.