Gobierno espera unión entre sector público y privado con Luz Murgas en presidencia de la Andi

De forma positiva reaccionó el Gobierno Nacional, a la elección de Luz Stella Murgas en la presidencia de la Andi.

Luz Stella Murgas lleva desde el 2021 en Naturgas, y llega a la Andi tras la renuncia el pasado 1 de octubre, de Bruce Mac Máster, después de 13 años en la presidencia de la Andi.

El primero en reaccionar fue el presidente Abelardo De La Espriella, quien le deseó éxitos y aseguró que con su llegada, espera una unión entre el sector público y privado, teniendo en cuenta que Colombia necesita un sector empresarial fuerte, que logre impulsar la inversión, generar empleo y contribuir al crecimiento económico del país.

“Confío en que, trabajando juntos, el sector público y el privado podremos construir un país de mayores oportunidades y prosperidad para todos los colombianos”, dijo.

Otro en reaccionar a la elección, fue el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien aseguró que la trayectoria, experiencia y liderazgo de Luz Stella Murgas, le permitirá al Gobierno trabajar de la mano con el sector privado.

“Estoy seguro de que ahora, desde el sector privado, seguirá siendo una protagonista en este propósito compartido de impulsar la inversión, generar empleo y construir”, señaló el vicepresidente.

Por su parte, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, afirmó que su llegada es un hito por ser la primera mujer en ocupar este rol.

“Reiteramos nuestra disposición de trabajar articuladamente con el sector empresarial”, afirmó.