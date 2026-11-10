Manifestaciones en Bogotá del 10 al 15 de noviembre: programación de marchas en más de 5 localidades

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), anunció una nueva jornada de marchas y manifestaciones durante la semana del 10 al 15 de noviembre de 2026.

Las jornadas se llevarán a cabo en diferentes puntos de la ciudad, por lo que las autoridades recomiendan estar pendientes de las novedades de movilidad y planificar los desplazamientos con anticipación. Las actividades propuestas para esta semana tendrán lugar en sectores de Teusaquillo, Los Mártires, Santa Fe, Ciudad Bolívar, Antonio Nariño y La Candelaria.

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Martes 10 de noviembre

Plantón: “Jornada Nacional de Asambleas Informativas ASONAL”

Hora: 7:00 a. m.

7:00 a. m. Lugar: Tribunales de Cundinamarca (avenida La Esperanza con calle 54), localidad de Teusaquillo.

Tribunales de Cundinamarca (avenida La Esperanza con calle 54), localidad de Teusaquillo. Lugar: Complejo Judicial Paloquemao (carrera 29 con calle 18), localidad de Los Mártires.

Complejo Judicial Paloquemao (carrera 29 con calle 18), localidad de Los Mártires. Lugar: Edificio Hernando Morales Molina (carrera 10 con calle 14), localidad de Santa Fe.

Evento cultural con reivindicaciones: “¡Noche sin miedo! A la guerra le decimos: “¡Nunca más!”

Hora: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Lugar: Universidad Distrital, sede Tecnológica, localidad de Ciudad Bolívar.

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Jueves 12 de noviembre

Plantón: “Vigilia silenciosa por Palestina”

Hora: 11:30 a. m.

11:30 a. m. Lugar: Embajada de Israel, localidad de Teusaquillo.

Evento cultural con reivindicaciones: “¡Noche sin miedo! A la guerra le decimos: “¡Nunca más!”

Hora: 6:30 p. m.

6:30 p. m. Lugar: Parque Ciudad Jardín (calle 14 Sur con carrera 11), localidad de Antonio Nariño.

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Viernes 13 de noviembre

Plantón: “El llamado de Santurbán, una sola voz por el agua”

Hora: 9:00 a. m.

9:00 a. m. Lugar: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, localidad de Santa Fe.

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Domingo 15 de noviembre

Marcha: “Apoyo a los 100 días del Gobierno nacional”

Hora: 9:00 a. m.

9:00 a. m. Punto de encuentro: Parque Nacional, localidad de Santa Fe.

Parque Nacional, localidad de Santa Fe. Destino anunciado: Plaza de Bolívar, localidad de La Candelaria.

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¿Habrá marchas en Bogotá el miércoles 11 y el sábado 14 de noviembre?

La programación publicada por la Alcaldía y la SDG no incluye manifestaciones para el miércoles 11 ni para el sábado 14 de noviembre.

Sin embargo, esto no descarta que puedan surgir nuevas convocatorias o se presenten modificaciones de las actividades ya establecidas, por ello se recomienda estar pendientes de los canales oficiales de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Gobierno.

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Recomendaciones para la jornada de marchas

La Secretaría Distrital de Gobierno recomienda tener en cuenta los siguientes ítems para la movilización por la ciudad en esta nueva jornada de marchas y protestas:

Planear los recorridos con anticipación.

Consultar los canales oficiales de movilidad antes de salir.

Estar atentos a posibles cierres y desvíos.

Atender las indicaciones de las autoridades y de los equipos de acompañamiento.

Ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica.

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