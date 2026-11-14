Colombia podría tener educación obligatoria desde los 3 años: así cambiaría según nuevo proyecto

En el Congreso de la República se radicó el Proyecto de Acto Legislativo 228 de 2026, conocido como “De Preescolar a Once”, que propone modificar el artículo 67 de la Constitución Política con el objetivo de establecer la obligatoriedad en la educación entre los 3 y 16 años de edad.

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¿Qué propone el nuevo proyecto?

Según el documento, esta reforma plantea como mínimo tres grados de preescolar: prejardín, jardín y transición; nueve de educación básica y dos años de educación media.

En la Constitución colombiana, la obligatoriedad escolar solo exige entre los cinco y 15 años de edad, con un año de preescolar y nueve de básica. Además, es gratuita en las instituciones del Estado.

Reestructuración de los ciclos educativos

Tres grados de preescolar (prejardín, jardín y transición)

Nueve grados de educación básica.

Dos años de educación media (grados décimo y undécimo), los cuales no estaban incluidos en la obligatoriedad constitucional previa.

Los ponentes del proyecto, los representantes Gabriel Becerra y Daniel Felipe Bernal, argumentaron que esta omisión acentúa la deserción y perpetúa las desigualdades en materia de educación en el país.

De acuerdo con las cifras presentadas por los ponentes, en la educación media, grados décimo y undécimo, la cobertura histórica se mantiene estancada por debajo del 50 %.

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Además, de cada 100 estudiantes que ingresaron a primer grado de primaria en 2013, solo 55 lograron llegar al grado undécimo en 2023. Por su parte, la desvinculación ocurre precisamente en el tránsito hacia la educación media, con pérdidas de un 10 % anual entre los grados noveno, decimo y undécimo.

Para que los jóvenes permanezcan en décimo y undécimo, la reforma propone actualizar la educación media con programas con orientación vocacional, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), instituciones técnicas y universidades.

Implementación progresiva

De ser aprobado el proyecto, establece que la obligatoriedad se implementará de forma progresiva en un plazo no mayor a 12 años, priorizando a las entidades con mayor déficit de cobertura. Su implementación dependerá de las leyes y planes del Ministerio de Educación.

De acuerdo con el proyecto de ley, los requerimientos fiscales de esta ampliación progresiva del servicio educativo deberán ser armonizados con el Acto Legislativo 03 de 2024 sobre autonomía territorial y los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP).

¿En qué va el proyecto en el Congreso?

Esta propuesta ya superó su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y está pendiente en la plenaria de dicha corporación para su segundo debate. Al ser un proyecto de reforma constitucional, debe superar ocho debates en el Congreso de la República, en dos periodos consecutivos.

El documento detalla que este acto legislativo regiría a partir de la fecha de su eventual promulgación.

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