Así quedó el Grupo A del Torneo de Ascenso: Independiente Valle del Cauca y Unión Magdalena empataro

Independiente Valle del Cauca y Unión Magdalena igualaron 0-0 este lunes 9 de noviembre, en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira, por la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo.

Unión Magdalena 0-0 Independiente Valle del Cauca

En un compromiso disputado y con pocas oportunidades claras de gol, ambos equipos no lograron romper el cero. El Ciclón Bananero tuvo mayor iniciativa ofensiva, pero se encontró con un rival ordenado en defensa. Con este resultado, Unión Magdalena llegó a cuatro puntos en el Grupo A, mientras que el conjunto vallecaucano sumó su segundo punto en esta instancia.

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Posiciones del Grupo A del Torneo de Ascenso