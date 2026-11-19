Los goles colombianos se robaron las miradas en el Maracaná. Kerwin Vargas y Jorge Carrascal protagonizaron dos auténticas obras de arte en el enfrentamiento entre Flamengo y Athletico Paranaense, correspondiente a la fecha 35 del Brasileirao. Ambos protagonizaron anotaciones de gran factura, aunque la de Vargas sobresalió por la distancia y dificultad de su ejecución, con argumentos para entrar en la conversación por el mejor gol del año.

El golazo de Kerwin Vargas desde antes de mitad de cancha

La primera genialidad llegó por cuenta de Kerwin Vargas. Apenas transcurrían 11 minutos cuando el atacante colombiano recuperó la pelota en su propio campo y se asoció con Bruno Zapelli. Tras recibir la devolución, levantó la cabeza, observó que Agustín Rossi estaba adelantado y tomó la decisión de rematar desde antes de la mitad de la cancha.

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El disparo salió con la potencia y la dirección necesarias para superar al arquero argentino, quien no tuvo tiempo de regresar para evitar la anotación. La pelota terminó en el fondo de la red y el colombiano desató la sorpresa en el estadio del Flamengo.

Fue una anotación espectacular por su distancia, precisión y dificultad, que rápidamente comenzó a perfilarse como una de las candidatas a estar entre los mejores goles de la temporada e incluso a competir por el Premio Puskás.

Carrascal respondió con otra joya

La jugada comenzó con una acción de Erick Pulgar, quien encontró a Guillermo Varela por el costado. El uruguayo envió la pelota de cabeza hacia el centro del área y Carrascal, sin dejarla caer, conectó una espectacular volea que terminó en el fondo de la portería.

La definición del cartagenero fue una demostración de coordinación, técnica y precisión para vencer al guardameta del Athletico Paranaense y devolverle la igualdad al Flamengo. Dos colombianos, dos anotaciones extraordinarias y apenas seis minutos de diferencia entre ambas.

Noche colombiana en el Maracaná

El encuentro tuvo a Kerwin Vargas y Jorge Carrascal como protagonistas de dos de las mejores acciones de la jornada. El atacante del Athletico Paranaense sorprendió con un remate desde una distancia impensada, mientras que el volante del Flamengo respondió con una definición de gran categoría dentro del área.

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Finalmente, Flamengo se quedó con la victoria por 2-1, en un compromiso que tuvo a los dos colombianos como grandes protagonistas por sus espectaculares anotaciones.

Además, otros dos futbolistas colombianos tuvieron participación con el equipo visitante: Stiven Mendoza disputó los 90 minutos, mientras que Juan Camilo Portilla estuvo en cancha durante 80 minutos.