Luis Díaz sigue siendo un nombre especial en los planes que alguna vez tuvo el FC Barcelona. Así lo dejó claro Deco, director deportivo del equipo español, quien reconoció que el extremo colombiano fue el fichaje que más le dolió no poder concretar durante su gestión en el conjunto azulgrana.

En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, en la que repasó diferentes asuntos relacionados con la actualidad deportiva y el mercado de fichajes del Barcelona, Deco fue consultado sobre cuál de las incorporaciones que no pudo realizar le había generado mayor frustración. Entre las opciones estaban Julián Álvarez, Bernardo Silva y Luis Díaz, pero su respuesta fue contundente: “Luis Díaz”.

La elección del dirigente portugués vuelve a poner sobre la mesa el interés que tuvo el Barcelona por el futbolista guajiro, a quien consideraba una alternativa importante para reforzar el frente de ataque. El colombiano estuvo en los planes del club en diferentes ventanas de transferencias, aunque las condiciones económicas y las dificultades para negociar con sus equipos terminaron impidiendo su llegada.

Le interesa: Luis Díaz, entre los nominados a mejor delantero en los Globe Soccer Awards 2026

Luis Díaz, un fichaje que se le escapó al Barcelona

El interés del Barcelona por Luis Díaz no fue un asunto de un solo mercado. Durante su etapa en el Porto y posteriormente cuando defendía los colores del Liverpool, el atacante colombiano apareció en los planes del conjunto catalán.

Uno de los intentos más recientes se produjo en el verano de 2025. Después de que se complicara la posibilidad de fichar a Nico Williams, el equipo dirigido por Hansi Flick volvió a considerar al guajiro como una de sus principales alternativas para reforzar la banda izquierda.

Sin embargo, el Liverpool no tenía intención de desprenderse fácilmente del jugador y las condiciones financieras del Barcelona dificultaron cualquier posibilidad de negociación. Finalmente, Díaz terminó su etapa en Inglaterra y fichó por el Bayern Múnich, mientras que el equipo español incorporó a Marcus Rashford en calidad de cedido.

Deco también habló sobre el mercado del Barcelona

Durante la conversación con Catalunya Ràdio, Deco también se refirió a otros movimientos que podrían involucrar al Barcelona en los próximos mercados de fichajes.

El director deportivo descartó que el club tenga prevista la salida de Alejandro Balde durante el mercado de invierno. Además, cuando fue consultado por el interés en el defensor alemán Nico Schlotterbeck, prefirió no profundizar en el asunto y respondió: “Es mejor NO hablar de él, si no su precio subirá“.

Por ahora, Luis Díaz continúa su carrera en el Bayern Múnich, mientras que las declaraciones de Deco dejan en evidencia que su llegada al Barcelona fue una de las operaciones que más lamentó no poder cerrar.