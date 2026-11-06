Fecha 18 de la Liga Colombiana 2026-II: prográmese con lo mejor del fútbol colombiano

La fase regular de la Liga Colombiana 2026-II entra en su recta final y varios equipos continúan en la lucha por conseguir su clasificación a los cuadrangulares semifinales. La jornada se disputará entre el viernes 6 y el lunes 9 de noviembre, con diez partidos programados en diferentes estadios del país.

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Programación fecha 18 de la Liga Colombiana

Viernes 6 de noviembre

Boyacá Chicó vs. Internacional de Bogotá / 6:00 PM / La Independencia (Tunja)

/ 6:00 PM / La Independencia (Tunja) Fortaleza vs. Independiente Medellín / 8:00 PM /Metropolitano de Techo (Bogotá)

Sábado 7 de noviembre

Once Caldas vs. Águilas Doradas / 4:05 PM / Palogrande (Manizales)

/ 4:05 PM / Palogrande (Manizales) Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira / 6:10 / Atanasio Girardot (Medellín)

/ 6:10 / Atanasio Girardot (Medellín) América de Cali vs. Deportivo Cali / 8:15 PM /Pascual Guerrero (Cali)

Domingo 8 de noviembre

Santa Fe vs. Deportivo Pasto / 2:00 PM / El Campín (Bogotá)

/ 2:00 PM / El Campín (Bogotá) Jaguares vs. Atlético Bucaramanga / 4:05 PM / Jaraguay (Montería)

/ 4:05 PM / Jaraguay (Montería) Deportes Tolima vs. Millonarios / 6:10 PM / Manuel Murillo Toro (Ibagué)

/ 6:10 PM / Manuel Murillo Toro (Ibagué) Alianza FC vs. Llaneros / 8:15 PM / Armando Maestre Pavajeau (Valledupar)

Lunes 9 de noviembre

Junior vs. Cúcuta Deportivo / 7:00 PM / Romelio Martínez (Barranquilla)

Partidos destacados de la jornada

Uno de los compromisos que más expectativa genera es el clásico vallecaucano entre América de Cali y Deportivo Cali, que se disputará el sábado en el estadio Pascual Guerrero. Ambos equipos buscarán sumar puntos en un enfrentamiento que siempre tiene un significado especial para sus hinchadas.

También sobresale el duelo entre Deportes Tolima y Millonarios, programado para el domingo en Ibagué. Los dos equipos necesitan sumar puntos importantes en esta etapa del campeonato, por lo que el resultado podría tener incidencia en sus aspiraciones de clasificación a los cuadrangulares semifinales.