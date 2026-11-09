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09 nov 2026 Actualizado 17:31

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Liga Colombiana

¿Cómo se jugará la fecha definitiva de la Liga colombiana? Esta sería la programación de los juegos

El próximo fin de semana quedarán definidos los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares finales.

Medellín y Millonarios definen su clasificación a los ocho en la última fecha / Colprensa.

Medellín y Millonarios definen su clasificación a los ocho en la última fecha / Colprensa.

Medellín y Millonarios definen su clasificación a los ocho en la última fecha / Colprensa.
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Seis equipos estarán definiendo los últimos tres cupos a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, de cara a la última fecha del Todos Contra Todos, la cual se estará disputando el próximo fin de semana, aún con días y horas por definirse.

Medellín, Millonarios, Once Caldas, Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta Deportivo lucharán por quedarse con una de las últimas tres plazas a las semifinales. Los tres primeros equipos del listado (Medellín, Millonarios y Once Caldas) parten con la primera opción de clasificar.

¿Cuándo y a qué horas se jugará la última fecha del Todos Contra Todos?

Según pudo conocer Caracol Radio, el grueso de la fecha 19 de la Liga colombiana se estará disputando el próximo sábado 14 de noviembre; es decir, los equipos que definen su clasificación o la disputa por un punto invisible, jugarían ese día a las 3:30PM.

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Así las cosas, ese día jugarían a las 3:30PM:

  • Atlético Nacional Vs. Once Caldas
  • Águilas Doradas Vs. Independiente Medellín
  • Cúcuta Deportivo Vs. Jaguares
  • Millonarios Vs. Alianza FC
  • Cali Vs. Tolima
  • Pereira Vs. América

Entretanto, los otros partidos que no tendrían trascendencia en la definición, podrían disputarse el día viernes e incluso se especula con que algunos otros juegos vayan el domingo.

  • Bucamanga Vs. Fortaleza
  • Pasto Vs. Junior
  • Internacional de Bogotá Vs. Santa Fe
  • Llaneros Vs. Chicó

Ese mismo fin de semana, con hora por definirse, se llevará a cabo el sorteo de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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