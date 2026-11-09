¿Cómo se jugará la fecha definitiva de la Liga colombiana? Esta sería la programación de los juegos

Medellín y Millonarios definen su clasificación a los ocho en la última fecha / Colprensa.

Seis equipos estarán definiendo los últimos tres cupos a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, de cara a la última fecha del Todos Contra Todos, la cual se estará disputando el próximo fin de semana, aún con días y horas por definirse.

Medellín, Millonarios, Once Caldas, Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta Deportivo lucharán por quedarse con una de las últimas tres plazas a las semifinales. Los tres primeros equipos del listado (Medellín, Millonarios y Once Caldas) parten con la primera opción de clasificar.

¿Cuándo y a qué horas se jugará la última fecha del Todos Contra Todos?

Según pudo conocer Caracol Radio, el grueso de la fecha 19 de la Liga colombiana se estará disputando el próximo sábado 14 de noviembre; es decir, los equipos que definen su clasificación o la disputa por un punto invisible, jugarían ese día a las 3:30PM.

Así las cosas, ese día jugarían a las 3:30PM:

Atlético Nacional Vs. Once Caldas

Águilas Doradas Vs. Independiente Medellín

Cúcuta Deportivo Vs. Jaguares

Millonarios Vs. Alianza FC

Cali Vs. Tolima

Pereira Vs. América

Entretanto, los otros partidos que no tendrían trascendencia en la definición, podrían disputarse el día viernes e incluso se especula con que algunos otros juegos vayan el domingo.

Bucamanga Vs. Fortaleza

Pasto Vs. Junior

Internacional de Bogotá Vs. Santa Fe

Llaneros Vs. Chicó

Ese mismo fin de semana, con hora por definirse, se llevará a cabo el sorteo de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.