¿Cuánto dinero recibirían Boca o Mineiro por ganar la Sudamericana? Esto es lo que tienen acumulado. Getty Images

Boca Juniors de Argentina y el Atlético Mineiro de Brasil son los equipos que tuvieron el mérito deportivo de avanzar hasta la final de la Copa Sudamericana 2026, que se llevará a cabo este sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

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Tanto hinchas como jugadores de ambas escuadras se encuentran ya en la capital del Atlántico palpitando lo que será el partido definitivo y las diferentes actividades de esparcimiento que las autoridades locales y la Conmebol han organizado.

Además, el premio económico para los finalistas tiene un sabor adicional en la edición actual de “la otra mitad de la gloria”, con un destacado incremento frente a la bolsa de años anteriores.

¿Cuánto dinero recibe el campeón de la Copa Sudamericana 2026?

De acuerdo con lo informado por Conmebol, en la edición 2026 el campeón de la Copa Sudamericana ganará 10 millones de dólares, lo que la organización considera una cifra “histórica” para el torneo.

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Esto representa un incremento cercano al 54 % respecto a los USD 6′500.000 que se entregaron el año pasado. La Conmebol señaló que la distribución total de premios superará los 84 millones de dólares.

A su vez, el subcampeón también tendrá aumento, pasando de 2′000.000 a 2′500.000 dólares.

¿Qué premio económico acumulado tienen Boca y Mineiro antes de la final de la Sudamericana?

Boca Juniors y Atlético Mineiro tuvieron caminos distintos en la Copa Sudamericana: Boca entró directamente a octavos tras quedar eliminado de Libertadores, mientras que Mineiro empezó desde la fase de grupos.

Esto implica diferencias en la acumulación de premios (en dólares) por la participación en el torneo, de la siguiente manera:

Boca Juniors

Repechaje de octavos (eliminó a O’Higgins): $ 500.000

Octavos de final (eliminó a Recoleta): $ 600.000

Cuartos de final (superó a Sao Paulo): $700.000

Semifinales (le ganó a Vasco da Gama): $800.000

Total previo a la final: 2′600.000 USD.

Cabe anotar que Boca acumula también 8′780.000 dólares por su participación en fase de grupos de Copa Libertadores.

Atlético Mineiro

Fase grupos: 1′275.000 por participación y tres victorias.

Octavos de final (eliminó a RB Bragantino): $ 600.000

Cuartos de final (superó a Santos): $700.000

Semifinales (le ganó a Montevideo City Torque): $800.000

Total previo a la final: 3′375.000 USD.

A ambos equipos se les suman los 2′500.000 garantizados al subcampeón de la competencia, por lo cual el escenario para ambos equipos tras la final podría ser el siguiente:

Si Atlético Mineiro es el campeón , llegaría a 13′375.000 USD, mientras que Boca Juniors se llevaría 5′100.000 dólares en el torneo (8′780.000 con Copa Libertadores).

, llegaría a 13′375.000 USD, mientras que Boca Juniors se llevaría 5′100.000 dólares en el torneo (8′780.000 con Copa Libertadores). Si Boca Juniors gana la final, llegaría a 12′600.000 dólares (16′280.000 con premio de Libertadores) y Mineiro se quedaría con 5′875.000 USD.

¿A qué horas se juega la final de Boca Juniors vs. Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana?

La final de Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro se jugará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla este sábado 21 de noviembre de 2026 a partir de las 5:30 P.M. en hora de Colombia.

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