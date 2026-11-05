Jean Fernandes sobre su futuro en América: “Tengo contrato hasta diciembre, vamos a mirar qué pasa”

El portero brasileño Jean Fernandes fue la gran figura del partido en el que su equipo empató 0-0 contra Millonarios en Bogotá. El guardameta tuvo al menos cuatro grandes intervenciones para mantener su meta en cero.

Fernandes había sido baja en el cuadro Escarlata durante la victoria 2-1 sobre Fortaleza el pasado fin de semana. Justo ese día se dio a conocer desde algunos periodistar extranjeros, que el arquero se marcharía al fútbol mexicano.

Precisamente sobre su futuro y su continuidad en el equipo fue cuestionado Jean Fernandes al final del partido, asegurando que se encuentra feliz en el América y que quiere ser campeón con la institución vallecaucana.

“Yo tengo contrato hasta diciembre, vamos a mirar lo que pasa hasta allá. Estamos esperando cómo salen las cosas. Me quedó, estoy muy contento aquí y quiero salir campeón con el equipo”, comentó Fernandes.

Periodistas como el argentino César Luis Merlo aseguraron días atrás que Fernandes tiene todo arreglado para convertirse en nuevo jugador del Necaxa del fútbol mexicano. Al terminar su contrato con América, el brasileño se marcharía libre.

Entretanto, sobre el juego del próximo sábado, el clásico ante el Deportivo Cali, señaló: “Nos queda un partido muy importante, hoy también consideramos este partido un clásico. Un partido muy importante que todos quieren ganar. Estamos muy concentrados”.