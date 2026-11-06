América vs Deportivo Cali, por fecha 18 de la Liga Colombiana: Día y hora del clásico vallecaucano

América de Cali recibe al Deportivo Cali en el clásico vallecaucano correspondiente a la fecha 18 de la Liga Colombiana 2026-ll, el próximo sábado 7 de noviembre. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Pascual Guerrero, a partir de las 8:15 PM.

Ambos conjuntos buscarán sumar tres puntos en un duelo que, además de la rivalidad histórica, puede tener repercusiones en sus posiciones de cara a los cuadrangulares semifinales.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

El conjunto Escarlata acumula un invicto de cinco fechas sin ver la derrota, con 2 empates y 3 victorias. El pasado 4 de noviembre, los dirigidos por David González empataron sin goles frente a Millonarios en Bogotá.

Por parte del Cali, el cuadro Azucarero suma 3 empates y dos victorias en sus últimas cinco presentaciones en el segundo semestre del certamen. Los verdiblancos vienen con impulso tras la victoria 2-0 sobre el Boyacá Chicó.

Los dirigidos por Rafael Dudamel tendrán una baja sensible para el clásico, debido a la expulsión del volante Nicolás Benedetti en el partido frente a los Ajedrezados.

Pelea por el punto invisible

Más allá de conseguir la clasificación, los equipos también tienen en la mira el punto invisible. Esta ventaja deportiva corresponde a los dos mejores equipos de la fase regular y funciona como criterio de desempate en los cuadrangulares semifinales: si dos clubes terminan igualados en puntos dentro de su grupo, tendrá ventaja el que haya ocupado una mejor posición en el todos contra todos. Por eso, terminar en los primeros lugares puede marcar la diferencia en la siguiente fase.

América ocupa la segunda casilla de la clasificación con 35 unidades en 17 partidos y una diferencia de gol de +19. Por parte del conjunto verdiblanco, el Deportivo Cali acumula 33 puntos en los mismos partidos y una diferencia de gol de +16, ubicándose en la tercera posición.

Fecha y hora del clásico vallecaucano

Fecha: Sábado 7 de noviembre

Hora: 8:15 PM hora local

Lugar: Pascual Guerrero, Cali