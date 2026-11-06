Selección Colombia Sub-19: Franco Pérez, hijo de Omar Pérez, quedó fuera de la convocatoria

La Selección Colombia Sub-19 presentó una modificación en su convocatoria para el microciclo de noviembre y el torneo amistoso que disputará en Estados Unidos. Entre los cambios se encuentra la ausencia de Franco Pérez, hijo del histórico exfutbolista de Independiente Santa Fe, Omar Pérez, quien había sido incluido en la primera lista del técnico César Torres.

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El mediocampista, de 18 años, juega en las divisiones inferiores de Boca Juniors de Argentina, club con el que firmó su primer contrato profesional en junio de 2026. El futbolista había recibido su primer llamado al combinado nacional; sin embargo, su nombre no apareció en la convocatoria definitiva de 23 jugadores, publicada por la Federación Colombiana de Fútbol el miércoles 4 de noviembre.

Según versiones periodísticas, el jugador ya tenía sus tiquetes preparados para viajar a la concentración. No obstante, hasta el momento de esta publicación, la Federación Colombiana de Fútbol ni el cuerpo técnico de la Selección Sub-19 han comunicado oficialmente los motivos de su ausencia.

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¿Qué cambios tuvo la convocatoria de Colombia Sub-19?

En la lista definitiva de 23 futbolistas aparecen dos nombres que no figuraban en la primera convocatoria: Jhoan Quesada, de Atlético Nacional, y Juan David García, de Fortaleza.

Por su parte, Franco Pérez no fue incluido en el grupo que representará a Colombia en el compromiso internacional. Hasta ahora, no se ha publicado una explicación oficial sobre las razones de esta modificación.

Colombia se prepara para el torneo en Estados Unidos

La Selección Colombia Sub-19 inició su concentración el 3 de noviembre en Bogotá y permanecerá en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol hasta el día 9.

Posteriormente, el equipo viajará a Atlanta, Estados Unidos, donde disputará un torneo amistoso entre el 10 y el 17 de noviembre, como parte de su calendario de preparación.