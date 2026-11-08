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08 nov 2026 Actualizado 17:56

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Justicia

Corte Suprema rechaza cualquier acto de intimidación y amenaza contra medios y periodistas

Corte Suprema de Justicia imagen de referencia. Foto:

Corte Suprema de Justicia imagen de referencia. Foto: / Sergio Acero

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La Corte Suprema de Justicia rechaza cualquier acto de violencia, amenaza o intimidación contra los medios de comunicación y sus periodistas.

Reitera la importancia de garantizar el ejercicio de un periodismo libre, independiente y protegido de cualquier presión o ataque.

Noticia en desarrollo.

Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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