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08 nov 2026 Actualizado 15:41

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Justicia

MinDefensa anunció que se tomarán medidas para proteger a medios de comunicación tras amenazas

El ministro Jorge Mora anunció el despliegue de todas las capacidades para prevenir cualquier atentado, esclarecer los hechos y capturar a los responsables.

Jorge Mora, ministro de Defensa. Foto: Getty Images.

Jorge Mora, ministro de Defensa. Foto: Getty Images. / Long Visual Press

Jorge Mora, ministro de Defensa. Foto: Getty Images.
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El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, dijo que tomarán todas las medidas para proteger a los medios de comunicación que han recibido amenazas, como Caracol Radio.

Anunció el despliegue de todas las capacidades para prevenir cualquier atentado, esclarecer los hechos e identificar y capturar a los responsables.

Estas medidas se toman horas después de la evacuación que se realizó en Caracol Televisión por una amenaza de bomba y también por la información que recibió esta casa periodística por parte de las autoridades sobre el riesgo de un posible atentado.

El ministro de Defensa, Jorge Mora, aseguró que la libertad de prensa se protege y el terrorismo se enfrentan con toda la contundencia del Estado colombiano.

Estas amenazas contra Caracol Radio y otros medios de comunicación han sido rechazadas por diferentes entidades, sectores políticos y sociales del país, quienes han pedido a las autoridades activar todas las medidas para blindar a los periodistas y celeridad en las investigaciones para dar los con los responsables de estas intimidaciones que aseguran afectan la libertad de prensa en Colombia.

Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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