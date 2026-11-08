Fiscalía alertó posibles amenazas contra medios de comunicación: Alcaldía convocó a inteligencia

El caso de presunta corrupción que investigan en Computadores Para Educar

La alerta sobre posibles acciones violentas contra medios de comunicación en Bogotá sigue generando reacciones y medidas de prevención por parte de las autoridades.

En las últimas horas se conoció que la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), compartió información relacionada con esta situación con diferentes medios de comunicación y con el Gobierno Distrital.

De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía de Bogotá, el alcalde mayor, a través de la Secretaría Distrital de Seguridad, solicitó la convocatoria inmediata del Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3).

El propósito de esta reunión es que la alerta sea analizada de manera conjunta por los organismos de inteligencia y seguridad, con el fin de evaluar los riesgos y coordinar las acciones correspondientes.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá adoptó acciones preventivas frente a la información conocida, como parte de las medidas para atender la situación y proteger a quienes podrían estar expuestos a eventuales amenazas.

Este pronunciamiento se conoce luego de que nosotros, Caracol Radio, y los colegas de Caracol Televisión confirmaran que fueron informados por las autoridades sobre posibles riesgos de atentados contra sus instalaciones y otros medios de comunicación.

Ambas compañías señalaron que activaron protocolos de seguridad para proteger a sus periodistas, colaboradores, visitantes y personal operativo.

La situación también motivó el rechazo del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, y de la defensora del Pueblo, Iris Marín, quienes exigieron esclarecer los hechos y garantizar el ejercicio libre y seguro del periodismo.

Por ahora, las autoridades avanzan en la evaluación de la información de inteligencia para establecer el alcance de la alerta y determinar las medidas adicionales que deban adoptarse.