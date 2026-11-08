Ejército frena acción terrorista con drones en el departamento del Chocó

Bogotá

Una reacción rápida de soldados del Ejército evitó que un dron cargado con explosivos lanzara las granadas que tenía adaptadas y preparadas para atacar a las tropas que hacen presencia en la vereda Guarato en el municipio de Tadó, Chocó.

La acción terrorista se pudo evitar con el uso de una pistola antidrones que permitió bloquear la señal de operación del dispositivo aéreo no tripulado. Esto se pudo lograr al entrenamiento que han recibido los uniformados para frenar a los grupos armados ilegales.

Uso de pistola antidrones por parte del Ejército Ampliar Uso de pistola antidrones por parte del Ejército Cerrar

El resultado operacional evidencia una vez más la importancia de fortalecer de manera integral las capacidades para poder frenar la guerra tecnológica a la que se enfrenta la Fuerza Pública que pone en riesgo a la población civil y a las tropas.

Para el Ejército Nacional es clave seguir el entrenamiento de sus hombres para tener las herramientas y capacidades diferenciales para frenar las amenazas de los grupos armados, que recordemos suman más de 27.000 hombres y cada día usan más tecnología para atacar puntos de disputa territorial que son claves para mover sus economías ilícitas.

Aunque no se señala a un grupo específico responsable de esta acción en el departamento del Chocó opera el ELN y el Clan del Golfo.