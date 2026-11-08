Partidos y congresistas reaccionaron ante alerta de atentados contra medios de comunicación

Congresistas se pronunciaron sobre amenazas de ataques contra Caracol Radio y más medios de comunicación. / Cristian Bayona

Una ola de comunicados y pronunciamientos en redes sociales se han publicado luego de conocerse la amenaza de posibles ataques terroristas contra medios de comunicación, entre estos Caracol Radio.

Aunque el Gobierno y las autoridades ya anunciaron operativos y medidas para reforzar la seguridad de las instalaciones que estarían bajo amenaza, desde diferentes sectores políticos reclaman una estrategia para que el trabajo periodístico no se vea intimidado.

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“Rechazamos las amenazas contra los medios de comunicación y sus trabajadores. Cualquier intento de intimidación o violencia contra la prensa atenta contra la libertad de expresión, la democracia y el derecho de los ciudadanos a estar informados”, expresó la Registraduría Nacional.

Desde la arena política, el Partido Conservador envió un mensaje en contra de la censura por parte de los violentos.

“Ningún grupo criminal puede pretender intimidar a los periodistas, silenciar a los medios o atentar contra quienes ejercen el derecho a informar. La libertad de prensa debe ser defendida en una democracia sin ambigüedades. El Estado debe garantizar la seguridad de los periodistas y actuar con toda contundencia frente a estas amenazas”, señalaron.

En contexto: MinDefensa anunció que se tomarán medidas para proteger a medios de comunicación tras amenazas

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