Procuraduría y Defensoría rechazan amenazas contra medios de comunicación

En las últimas horas, el anuncio sobre posibles amenazas de grupos ilegales contra las instalaciones de Caracol Televisión, Caracol Radio y otros medios de comunicación en Bogotá generó el rechazo de organismos del Estado, que hicieron un llamado a las autoridades para investigar la información y adoptar medidas que garanticen la seguridad de los trabajadores de la prensa.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, rechazó con contundencia las intenciones de grupos ilegales de atentar contra estos medios de comunicación y advirtió que ninguna intimidación puede afectar el ejercicio periodístico ni la libertad de prensa en Colombia.

“Ninguna intimidación puede doblegar la libertad de prensa ni impedir el ejercicio libre del periodismo en Colombia. Atentar contra los medios de comunicación es atentar contra la democracia”, manifestó el jefe del Ministerio Público.

Eljach también hizo un llamado a las autoridades para investigar estos hechos y garantizar la seguridad de los trabajadores del canal. Además, repudió las amenazas contra esta cadena radial y otros medios de comunicación, al señalar que la libertad de prensa es un derecho fundamental y un pilar indispensable de la democracia.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó como grave y profundamente preocupante la información sobre posibles atentados contra Caracol Televisión y Caracol Radio en Bogotá.

“Expresamos nuestra solidaridad con todas las personas que trabajan allí y rechazamos cualquier forma de intimidación o violencia contra la prensa”, señaló.

La funcionaria solicitó a las autoridades esclarecer lo ocurrido a la mayor brevedad, establecer la veracidad de la información y adoptar las medidas necesarias para proteger a quienes trabajan en las instalaciones de los medios de comunicación.

Marín recordó que garantizar la seguridad de los periodistas y las condiciones para ejercer un periodismo libre, independiente y sin intimidaciones es una obligación del Estado.

Pronunciamiento de Caracol Radio y Caracol Televisión

A través de un comunicado esta cadena radial confirmó que fue informada por las autoridades sobre el riesgo de un posible atentado contra la empresa y otros medios de comunicación.

“En coordinación con las autoridades, activamos los protocolos y las medidas preventivas necesarias para proteger a nuestros periodistas, colaboradores y visitantes”, indicó la cadena radial.

La compañía reiteró que continuará informando al país con rigor, independencia y responsabilidad, y advirtió que proteger a quienes ejercen el periodismo significa defender la libertad de prensa y la democracia.

Entre tanto, Caracol Televisión confirmó que las autoridades le informaron sobre la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal.

“Adoptamos todas las medidas para proteger a nuestro personal e instalaciones. Cualquier información adicional será proporcionada por las autoridades competentes”, señaló el canal.