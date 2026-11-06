Preocupación en Pereira por más de 30 mil animales que permanecen en las calles luego del terremoto

Pereira

Mientras Pereira continúa enfrentando las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto, otra realidad preocupa a los defensores de los animales: la cantidad de perros y gatos que permanecen en las calles, muchos de ellos expuestos al hambre, las enfermedades, los accidentes y la falta de un hogar seguro.

La emergencia sísmica habría profundizado esta situación, debido a que algunas mascotas se extraviaron, quedaron separadas de sus familias o perdieron los espacios donde habitaban. Sin embargo, el abandono y la reproducción sin control ya representaban un desafío para la ciudad desde antes del desastre.

El concejal Héctor Hernández advirtió que cerca de 30.000 perros y gatos estarían en condición de calle en Pereira, una cifra estimada que refleja la magnitud de una problemática que requiere atención y soluciones sostenibles.

A esta preocupación se suma la presencia de cerdos en distintos sectores de la capital risaraldense, una situación que, según el cabildante, se ha vuelto cada vez más visible.

Uno de los mayores desafíos está relacionado con la capacidad de los refugios y albergues, algunos de los cuales enfrentan problemas de sobrecupo. Hernández señaló que trasladar más animales a estos espacios, sin contar con las condiciones necesarias para su atención, podría terminar agravando la situación.

Frente a este panorama, el concejal insistió en la importancia de fortalecer las jornadas de esterilización, impulsar campañas de adopción responsable y promover acciones comunitarias que permitan mejorar las condiciones de vida de los animales que permanecen desprotegidos.

Asimismo, hizo un llamado a la solidaridad ciudadana para contribuir con su alimentación, cuidado y protección, teniendo en cuenta que los refugios no cuentan con capacidad suficiente para recibirlos a todos.