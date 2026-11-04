Comercio de Pereira lanza nuevo SOS al Gobierno: más de 6.000 empleos se habrían perdido

Pereira

De acuerdo con las cifras expuestas por representantes del sector, alrededor del 50 % de los comerciantes ha conseguido reactivar sus negocios, pero muchos apenas alcanzan ventas equivalentes al 60 % de las que tenían antes del sismo.

El panorama también afecta al empleo. Según las estimaciones del sector, más de 6.000 puestos de trabajo se habrían perdido en Pereira, mientras persiste la preocupación por una posible pérdida adicional de hasta 50.000 empleos si no se adoptan medidas oportunas.

Ante esta situación, Fenalco, el Comité Intergremial y otros gremios empresariales han elevado un llamado al Gobierno Nacional para acelerar la entrega de recursos y establecer mecanismos que permitan recuperar la actividad comercial.

Una de las principales solicitudes es agilizar los apoyos económicos de $5 millones anunciados para comerciantes afectados, con el fin de que los establecimientos que cumplan los requisitos puedan recibir los recursos y atender sus necesidades más urgentes.

La preocupación aumenta con la llegada de la temporada decembrina, considerada fundamental para las ventas de numerosos negocios que hoy enfrentan dificultades para sostener sus operaciones y conservar sus trabajadores.