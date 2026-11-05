Reconstrucción de Pereira y Risaralda podría tardar hasta ocho años por demoras con las aseguradoras

Pereira

La recuperación de numerosos conjuntos residenciales y edificios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto enfrenta un nuevo obstáculo. Administradores de propiedad horizontal de Risaralda advierten que los trámites con las compañías aseguradoras podrían extender los procesos de reconstrucción entre seis y ocho años, especialmente si las reclamaciones terminan en disputas judiciales.

Según Yeferson Duque, representante ESAPH el gremio Colombiano de la Propiedad Horizontal, algunas copropiedades llevan más de dos meses esperando respuestas sobre anticipos de sus pólizas, mientras enfrentan exigencias de estudios estructurales especializados que pueden costar decenas e incluso cientos de millones de pesos.

A esta situación se suman diferencias entre los presupuestos de reconstrucción y los valores que estarían reconociendo las firmas ajustadoras, lo que genera preocupación entre los residentes que todavía no saben cuándo podrán recuperar sus hogares.

“No estamos pidiendo dinero público, estamos exigiendo acompañamiento, autoridad y respuestas oportunas para que la reconstrucción de Risaralda no se convierta en una espera de ocho años”, manifestó Duque.

El gremio, que hace referencia a cerca de 1.400 propiedades horizontales en el departamento, solicitó la intervención de la Superintendencia Financiera para revisar los procedimientos de las aseguradoras y garantizar el seguimiento a las reclamaciones.

También pidió participación en las mesas de reconstrucción y mayor agilidad de la Dirección de Gestión del Riesgo en la expedición de conceptos técnicos de habitabilidad, necesarios para avanzar en los trámites.

Mientras tanto, miles de familias continúan esperando soluciones que les permitan regresar a sus viviendas.