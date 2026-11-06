Decisión de ICBF pondría en riesgo la atención a niños en Risaralda: esto dicen madres comunitarias
Decisión de ICBF pondría en riesgo la atención a niños en Risaralda: esto dicen madres comunitarias
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Yadira Becerra, presidenta del Sindicato de Madres Comunitarias de Risaralda, pasó los micrófonos de 6AM W para hablar de las decisiones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que pondrían en riesgo la atención integral a niños en Risaralda.
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Juliana Hernández
Periodista de denuncias. Comunicadora Social y Periodista egresada del Politécnico Grancolombiano con...