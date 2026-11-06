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06 nov 2026 Actualizado 15:06

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Decisión de ICBF pondría en riesgo la atención a niños en Risaralda: esto dicen madres comunitarias

Decisión de ICBF pondría en riesgo la atención a niños en Risaralda: esto dicen madres comunitarias

Decisión de ICBF pondría en riesgo la atención a niños en Risaralda: esto dicen madres comunitarias

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Pereira
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Yadira Becerra, presidenta del Sindicato de Madres Comunitarias de Risaralda, pasó los micrófonos de 6AM W para hablar de las decisiones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que pondrían en riesgo la atención integral a niños en Risaralda.

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Juliana Hernández

Juliana Hernández

Periodista de denuncias. Comunicadora Social y Periodista egresada del Politécnico Grancolombiano con...

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