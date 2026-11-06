Pereira abrió las puertas a la literatura con la décimo segunda versión de la Feria del Libro

Pereira

La literatura vuelve a reunir a los pereiranos. Hasta el lunes 9 de noviembre, en el Centro de Convenciones Expofuturo escenario de la Feria del Libro de Pereira “Paisaje, Café y Libro 2026”, que este año llega con una amplia programación cultural, académica y artística para públicos de todas las edades.

Bajo el lema “El amor, origen de todas las historias”, el encuentro contará con 406 actividades, entre conversatorios, lanzamientos de libros, talleres, presentaciones musicales, teatro y espacios de promoción de lectura.

La feria reúne además 143 editoriales y librerías distribuidas en una muestra comercial de 189 stands, donde los visitantes podrán conocer novedades literarias, descubrir autores y acercarse a diferentes propuestas editoriales.

Esta edición tiene un significado especial para Pereira, que continúa su proceso de recuperación después del terremoto del 10 de agosto. En este contexto, la feria se presenta como un espacio de reencuentro ciudadano, donde la cultura y la literatura contribuyen a fortalecer los vínculos comunitarios.

Entre las principales actividades se destaca el conversatorio “Conocer la ciudad para entenderla y entenderla para amarla”, con la participación de la historiadora Amparo Jaramillo de Drews y el ingeniero Hernán Roberto Meneses Marín, bajo la moderación del caricaturista Mheo.

La programación también abre espacio a escritores e investigadores de la región. La Universidad Tecnológica de Pereira participa con presentaciones de publicaciones académicas, encuentros literarios y actividades relacionadas con la memoria, la cultura, la ciencia y la educación.

Por su parte, Dosquebradas tendrá presencia con ocho escritores locales, que compartirán sus obras y experiencias durante los cinco días de feria, fortaleciendo la visibilidad del talento literario del municipio.

Los niños y jóvenes también tendrán un lugar especial, con actividades de lectura, teatro de sombras, títeres, talleres creativos y espacios diseñados para despertar el interés por los libros desde temprana edad.

La RAP Eje Cafetero participa como invitada de honor, con una agenda enfocada en la identidad regional y la presentación del Plan Regional de Cultura.

La Feria del Libro de Pereira estará abierta de 10:00 de la mañana a 7:00 de la noche, con entrada gratuita, convirtiéndose en una alternativa cultural para disfrutar en familia durante el fin de semana.

La programación completa puede consultarse en la página oficial de la Feria del Libro de Pereira.