¿Quién fue Julio Carrizosa Umaña? Promotor de la conservación ambiental en Colombia

Colombia despide a uno de los grandes exponentes en el campo de las ciencias ambientales en aspectos como la distribución de los recursos naturales y en la preservación de los ecosistemas que hacen parte de la biodiversidad del país.

Dentro de su carrera como ambientalista e investigador, obtuvo grandes méritos y reconocimientos, como lo fue el ser uno de los protagonistas que dio paso a la formulación del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, expedido en 1974.

¿Quién fue Julio Carrizosa?

Descrito como ilustre ambientalista colombiano por el Foro Nacional Ambiental (FNA), Julio Carrizosa Umaña nació en la ciudad de Bogotá el 30 de mayo de 1935, donde se formó académicamente en el colegio Gimnasio Moderno en el año de 1952 y posteriormente completaría sus estudios superiores en la Universidad Nacional en 1959 como ingeniero industrial, llegando a estudiar fuera del país en los Estados Unidos en la Universidad Estatal de Ohio y en la Universidad de Harvard.

Carrizosa, dentro de su amplia trayectoria laboral, se destacó como director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el que durante su administración se desempeñó como arquitecto en el diseño y construcción de 17 parques nacionales, al igual que seis santuarios de flora y fauna.

Para luego ser colaborador en la creación del primer código de recursos naturales del mundo gracias al Decreto Ley 2811 de 1974, que se expidió en el gobierno del presidente Alfonso López Michelsen, que llevó a varios países del mundo y Sudamérica a construir y formular una legislación ambiental.

Durante sus mandatos en entidades ambientales como el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA) entre 1973 y 1978, promovió el tener en cuenta a la denominada dimensión ambiental dentro de los estudios del territorio colombiano.

El papel como educador

El ambientalista se desempeñó como profesor de varias instituciones de educación superior en el país, como la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad de los Andes, la Universidad de América y el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, esta última en la que se destacó al aportar conocimientos y permanecer más de 30 años en el ámbito de la docencia hasta su retiro.

Dentro de su larga trayectoria en la institución, fue uno de los creadores del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA), fundado en 1991 y en el que ejerció el cargo de director entre 1993 y 1998, destinándose este espacio académico, según la Universidad Nacional, a reunir a ingenieros, biólogos, economistas, sociólogos y profesionales de otras áreas del conocimiento en perspectivas orientadas a los problemas ambientales del país.

Grandes reconocimientos y logros como pionero del ambientalismo en Colombia

En el año 2004 durante el mandado del presidente Álvaro Uribe fue condecorado con la Orden Nacional al Mérito en el grado de oficial dentro del marco de el trigésimo aniversario de la expedición del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, el Decreto 2811 de 1974.

“Usted nos ha enseñado que el medio ambiente no existe sin el conocimiento. Que es imposible proteger la fauna y la flora, si no se protege el pensamiento que las identifica. Que lo físico y lo biótico debe acompañarse de lo cultural, de lo social, para poder abarcar la realidad, porque la ecología es la disciplina que abarca todas las variables”. expreso el entonces presidente Álvaro Uribe a Julio Carrizosa durante el encuentro.

En el año 2023 la Universidad Nacional público su libro “Afrontar la totalidad: Fundamentos para un ambientalismo complejo” obra literaria que reúne más de 50 años de experiencia y pedagogía sobre el ambiente y las relaciones o vínculos humanos.

“La posibilidad de ese acuerdo se fundamenta en nuestras realidades, las cuales son complejas, pero el ambientalismo complejo nos permitiría plantear por lo menos un acuerdo específico con el cual todas las partes estuvieran de acuerdo para que no se sigan matando” argumento Carrizosa.

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