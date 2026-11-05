Santiago Peña sigue siendo presidente de Paraguay pese a su renuncia y anuncia que asistirá a juicio

El Congreso paraguayo levantó por falta de quorum la sesión extraordinaria bicameral destinada a evaluar la aceptación o rechazo de la renuncia del presidente, Santiago Peña, en medio de una crisis bancaria y protestas.

Tras dos horas de debate, la mayoría de los diputados se retiró del recinto mientras se realizaba la votación y dejó al Congreso sin la cantidad mínima para avanzar con la sesión.

Bajo esta falta de congresistas, Peña sigue siendo el presidente hasta que se resuelva su situación. El siguiente paso es avanzar con el juicio político contra el mandatario.

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La oposición buscaba rechazar la renuncia para avanzar con el juicio político al mandatario, mientras que buena parte del oficialismo proponía aceptarla para promover rápidamente la asunción del vicepresidente, Pedro Alliana.

Peña se pronuncia

Luego de su ‘fallida renuncia’, Peña se pronunció por medio de sus redes sociales anunciando que asistirá al juicio político convocado por el legislativo.

“Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República. Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho”, dijo el mandatario.

Durante la tarde surgieron rumores de que el presidente había dejado el país, ante esto el mandatario aseguró que colaborará “plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia”.

“Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, agregó.

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Disturbios y dineros

El centro de la tensión en Paraguay es la polémica relacionada al Ueno Bank y la falta de acceso de los ciudadanos a su dinero. Sobre esto el presidente Peña dijo que “el pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo”.

“La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas. Mi prioridad fue impulsar, dentro de la ley y en coordinación con las instituciones responsables, las medidas necesarias para que los ahorristas recuperen sus ahorros”, explicó el presidente.

Ante los constantes disturbios, Peña pidió a la población preservar “la calma y la paz. El reclamo de la ciudadanía merece ser escuchado y atendido con respeto, información clara y acciones concretas”.