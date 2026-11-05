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05 nov 2026 Actualizado 22:26

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BIOGER KIDS llevó más de 6.000 sonrisas a seis territorios con un mensaje ambiental

La quinta edición de la iniciativa llegó a comunidades de Bolívar y otros departamentos

Cartagena
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La jornada llegó a El Copey, Cesar; La Dorada, Caldas; Arjona, Bolívar; el corregimiento de Pasacaballos, en Cartagena, y las veredas La Concordia y Bajo del Tigre. En estos lugares, cientos de niños participaron en encuentros diseñados para compartir en comunidad y aprender sobre el cuidado del medio ambiente.

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Uno de los momentos centrales fue el concurso de disfraces elaborados con materiales ecológicos y reciclables. Los participantes pusieron a prueba su creatividad al transformar elementos que normalmente se consideran residuos en propuestas llenas de color e ingenio.

Las creaciones más destacadas recibieron reconocimientos y premios, mientras que la actividad permitió transmitir a los niños la importancia de reducir, reutilizar y aprovechar los materiales para disminuir los residuos.

Más allá de la celebración, BIOGER KIDS busca acercar la educación ambiental a las nuevas generaciones y fortalecer los vínculos de la empresa con las comunidades donde tiene presencia.

Con cinco ediciones realizadas, la iniciativa combina recreación, integración y conciencia ambiental, bajo la idea de que el compromiso con el planeta también se construye desde la infancia.

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