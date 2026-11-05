Petro tiene 335 denuncias congeladas en etapa preliminar y De la Espriella ya suma 47, según Cámara

Caracol Radio conoció que el expresidente Gustavo Petro tiene 335 denuncias congeladas en etapa preliminar, y el presidente De la Espriella ya suma 47.

Ahora, de las 335 denuncias penales y disciplinarias contra el expresidente Gustavo Petro por hechos de su mandato (2022-2026), ninguna ha pasado de la etapa preliminar en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Así lo informó la Comisión a Caracol Radio en respuesta a un derecho de petición.

También reconoce que, desde la Constitución de 1991, solo se han producido dos dictámenes de acusación formal ante la plenaria de la Cámara.

Tal como lo aclaró en el documento la secretaria general de la Comisión, Katherine Pulecio Gómez, los procesos se encuentran “en la etapa de investigación previa”, es decir, en la fase preliminar anterior a la apertura de la instrucción prevista en la Ley 600 de 2000. En esa etapa se recogen pruebas, se determina si los hechos constituyen un delito o una falta disciplinaria y se identifica a los presuntos responsables.

La Comisión no explicó en qué se basan las denuncias, porque señaló que existe una reserva legal en esa etapa, según el artículo 14 de la Ley 600 de 2000, por lo que está “jurídicamente impedido” para dar detalles de las etapas de los expedientes o de las conductas investigadas, “tales como financiación de campañas, participación en política, declaraciones públicas o contratación”.

Le puede interesar: Instituto Anticorrupción denuncia a Petro por presuntos contratos ligados a favores sexuales

Hay 50 procesos archivados

Al expresidente Petro le han archivado 50 procesos, aparte de las denuncias en curso. La Comisión argumenta que se debe “a las valoraciones jurídicas de mérito emitidas por los respectivos Representantes Investigadores en sus decisiones”.

El presidente De la Espriella ya tiene 47 quejas

Con menos de tres meses de haberse posesionado, De la Espriella ya suma 47 quejas o denuncias ante la Comisión, que “se encuentran bajo el respectivo reparto”.

En el inventario de la Comisión también figuran procesos activos contra tres expresidentes: 104 contra Iván Duque Márquez, 47 contra Álvaro Uribe Vélez y 34 contra Juan Manuel Santos Calderón.

Fuente: Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, respuesta C.I.A.-3.8.33.5908.26 del 4 de noviembre de 2026 al derecho de petición radicado con el número 7683. Ampliar Fuente: Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, respuesta C.I.A.-3.8.33.5908.26 del 4 de noviembre de 2026 al derecho de petición radicado con el número 7683. Cerrar

Expedientes por presidente o expresidente

Fuente: Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, respuesta C.I.A.-3.8.33.5908.26 del 4 de noviembre de 2026 al derecho de petición radicado con el número 7683. Ampliar Fuente: Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, respuesta C.I.A.-3.8.33.5908.26 del 4 de noviembre de 2026 al derecho de petición radicado con el número 7683. Cerrar

Solo se han presentado dos acusaciones desde 1991

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes informó que, desde la Constitución de 1991, solo se han presentado dos casos en los que elevó dictamen de acusación formal ante la plenaria de la Cámara para su posterior remisión al Senado.

La Comisión desconoce el tiempo que pueden durar los procesos. Aclaró que todo depende de la complejidad de cada p, del material probatorio, de los recursos de las partes y de los términos de la ley, “razón por la cual la institución no maneja un estándar fijo o promedio matemático global”.

Acerca de los expedientes prescritos o con riesgo de prescripción, aseguró que, por “la constante dinámica de reactivación, prórrogas legales y suspensiones de términos”, no es viable “determinar una cifra estática de expedientes en condición de riesgo general”. Finalmente, afirmó que aplica planes de contingencia, descongestión y seguimiento a esos términos.

Le puede interesar: Este es el equipo que investigará las más de 80 denuncias del presidente Abelardo de la Espriella

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: