¿Cuándo sale la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Chile?

La Selección Colombia se prepara para afrontar su última doble fecha FIFA de 2026, en la que se medirá en dos oportunidades con Chile. De cara a estos compromisos, la expectativa está puesta en conocer los futbolistas elegidos por el técnico Néstor Lorenzo, quien tendría previsto anunciar la convocatoria este viernes 6 de noviembre.

La publicación de la nómina se produciría una semana antes del primer encuentro, programado para el viernes 13 de noviembre en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. Posteriormente, la Tricolor viajará a Santiago para disputar el segundo compromiso frente al combinado austral, el martes 17 de noviembre, en el Estadio Nacional.

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Uno de los principales interrogantes está en las novedades que pueda presentar Lorenzo, especialmente en el frente de ataque. Nombres como Jhon Jader Durán, Camilo Durán y Miguel Monsalve aparecen entre los futbolistas que despiertan interés de cara a una posible oportunidad con el seleccionado nacional.

En el caso de Jhon Jader Durán, el delantero del Benfica es uno de los nombres que más expectativa genera. El atacante ha recuperado protagonismo en el fútbol portugués y viene de marcar en la Copa de Portugal, por lo que busca una nueva oportunidad con la Selección Colombia. Su última convocatoria fue en junio de 2025.

Por su parte, Camilo Durán, delantero del Celtic de Escocia, también espera mantener su lugar en el equipo nacional. El atacante samario tuvo su primera experiencia con la absoluta en la pasada fecha FIFA y buscará repetir convocatoria después de sus buenas actuaciones en el fútbol europeo. Federación Colombiana de Futbol.

Otro futbolista que aparece entre las alternativas es Miguel Monsalve, quien podría entrar en los planes del seleccionador argentino como una opción para fortalecer el mediocampo y aportar creatividad en la generación de juego.

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Luis Díaz, una ausencia que se perfila

Una de las principales novedades de la convocatoria podría estar en la ausencia de Luis Díaz. El extremo del Bayern Múnich sufrió una pequeña rotura fibrilar en el isquiotibial izquierdo durante el compromiso de Champions League frente al Arsenal, el pasado 21 de octubre.

El conjunto alemán confirmó la lesión, que obligó al colombiano a detener su actividad competitiva. Por los tiempos estimados de recuperación, su presencia en los amistosos de noviembre luce poco probable, una baja sensible para el equipo de Néstor Lorenzo.

¿Cuándo y dónde juega Colombia contra Chile?

La Tricolor disputará dos compromisos amistosos frente al seleccionado chileno:

Primer partido: Colombia vs. Chile, viernes 13 de noviembre, a las 7:00 pm , en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali.

, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. Segundo partido: Chile vs. Colombia, martes 17 de noviembre, a las 6:00 pm, en el Estadio Nacional de Santiago.

Por el lado del combinado austral, el técnico Nicolás Córdova ya confirmó una convocatoria de 26 futbolistas para esta doble jornada, por lo que Colombia será la última de las dos selecciones en presentar oficialmente su nómina.

La expectativa ahora está puesta en el anuncio de Néstor Lorenzo y en conocer qué jugadores tendrán la oportunidad de vestir nuevamente la camiseta de la Selección Colombia.