La hoja de ruta para proteger el medio ambiente en Colombia

En este episodio de Proyecto Colombia en Hora 20, los expertos revisaron la hoja de ruta del Gobierno en materia medioambiental, la conservación de la Amazonía, el cuidado del agua y su postura frente a la minería, además de las propuestas para reducir la deforestación, combatir las economías ilegales que afectan a los ecosistemas y potenciar la economía circular.

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Lo que dijeron los panelistas

Jimena Puyana, gerente de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), indicó que “el propósito del gobierno es identificar formas de conectar mejor las economías de la biodiversidad y el cambio climático con el sector privado y el desarrollo del país. Es importante avanzar, pero si no hay confianza, los proyectos podrán enfrentar problemas que retrasen el avance”.

Además, resaltó las riquezas hídricas de Colombia. “Es necesario entender que el agua no solo sale de un tubo, debemos proteger la amazonia, los páramos y los humedales, así también vamos a cuidar la economía, el PIB y la energia”, puntualizó Puyana.

Julia Miranda, exrepresentante a la Cámara, expresidente de Parques Nacionales de Colombia y consultora en asuntos ambientales, consideró que “los viceministros que nombró el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, son muy conocedores de los retos que tiene el país. También se está tomando el control de los recursos del sector ambiente y los están destinando a lo que corresponde”.

Además, indicó que se necesita una reglamentación para la región amazónica del país. Entre otras cosas, indicó que se han presentado problemas graves que deberían resolverse con gobernabilidad. “La falta de control a la que ha llegado nuestro país es crítica”, opinó Miranda.

Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, dijo que “es importante hacer un ajuste a la consulta previa en Colombia. Se ha convertido en un instrumento de transacción sin la representatividad suficiente. Vamos a tener que llegar a un punto de acuerdo donde las comunidades locales tengan la manera de responder efectivamente”.

También expresó su preocupación por el terreno que han ganado los grupos armados ilegales en los territorios del país y el impacto ambiental que tienen. “Es increible que las economías ilegales conozcan mejor que el Estado la disponibilidad y la potencialidad de los minerales que hay en el país, incluyendo en la Amazonia”, apuntó.

Sandra Vilardy, profesora de la Facultad de Administración de la Universidad de Los Andes y doctora en Ecología y Medio Ambiente y bióloga marina, señaló que “el Ejecutivo está siendo muy coherente con su programa de Gobierno, fue clara la posibilidad de aumentar la explotación y exploración de minerales y gas. Muchas de esas decisiones parece que están generando choques con derechos ya establecidos. Tenemos una tensión política importante”.

“Hay gente que siente que no hay la suficiente confianza y el reconocimiento de los derechos de las comunidades”, añadió la experta.