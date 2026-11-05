Nueva reforma tributaria 2026: ¿Qué propone y cuáles serían los cambios? Trabajadores que impacta

Cambios en Propiedad Horizontal con reforma laboral y tributaria: ajuste de gastos, contratos y más

Con la llegada del nuevo gobierno, llega también una nueva reforma tributaria, con el objetivo de estabilizar las finanzas públicas, disminuir el gasto operativo del Estado y lograr un ajuste fiscal para evitar una crisis a futuro.

El gobierno radicó ante el Congreso la Ley de Rescate Económico, que según dicen, pretende reducir el gasto público, promover el crecimiento económico, atraer inversión, entre otras cosas.

Para lograr esto, la ley propone que cerca del 70% del ajuste fiscal recaiga en la reducción del gasto público y el 30% se relaciona con cambios tributarios, de seguridad social, y otros factores económicos.

La ley fue radicada el 29 de octubre del 2026, sin embargo, debe cumplir con el trámite legislativo para convertirse en ley, por lo que la reforma aún no está vigente.

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Cambios clave de la reforma tributaria 2026

La reforma tributaria implicaría cambios significativos en impuestos como:

Tarifa de renta

Personas naturales: Se propone una reestructuración de los tramos y las tarifas del impuesto de renta. La base de los contribuyentes se amplía, quienes ganen desde 3,1 millones netos mensuales entran a pagar una tarifa inicial de 9%, mientras que los que poseen ingresos altos entran más rápido a la tarifa máxima del 39%.

Adicionalmente, se reducen las exenciones que cortaban la base gravable.

Sociedades y personas jurídicas: En cuanto a las empresas, se busca reducir la tarifa nominal de renta para estimular la inversión, la tarifa general de renta vigente para 2026 es de 35% y el objetivo es que haya una desaceleración de la carga tributaria, donde se pasará progresivamente del 35% al 31%.

¡Ojo! No todas las personas jurídicas pasarían a pagar el 31%, la propuesta corresponde a la tarifa general y debe analizarse conforme a las reglas que apliquen para cada contribuyente.

Reducción de rentas exentas

El proyecto propone una reducción de los topes que un trabajador puede restar en su declaración de renta.

Actualmente, el 25% de exención laboral estaba limitado a un máximo anual de 790 Unidades de Valor Tributario (UVT) (es decir, unos $41,3 millones con los valores UVT vigentes).

El proyecto propone mantener el derecho a descontar el 25% del salario como exención, pero reduce el tope máximo de dinero que se puede eximir (baja de 790 UVT a 630 UVT)

Empresas y costos de nómina

Además de la reducción de impuesto de renta para las empresas, la Ley de Rescate Económico propone cambios en:

Modificación a la exoneración de parafiscales

Actualmente, las empresas están exentas de pagar SENA, ICBF y salud patronal (13,5%) por trabajadores que ganen menos de 10 SMMLV.

Con la reforma, la exoneración total aplicará únicamente para salarios de hasta 2 SMMLV. Para trabajadores que ganen entre 2 y 3 salarios, se otorgará a la empresa un 50% de descuento y para los salarios superiores a los 3 SMMLV, se encarece la nómina en un 13,5%.

El IVA y la propuesta efectIVA

La reforma tributaria propone una transformación del IVA en dos etapas. Primero, eliminaría de manera progresiva las exenciones y la tarifa reducida del 5% para llevar la mayoría de productos y servicios a la tarifa general del 19%.

Determinados bienes y servicios tecnológicos perderán el beneficio de manera inmediata:

Servicios de computación, licencias para desarrollo digital perderán el beneficio. Asimismo, plataformas de apuestas en línea pasan a estar gravadas con la tarifa del 19%.

La exención del IVA se elimina al servicio de conexión y acceso a internet para estratos 1 y 2. Otros bienes específicos que pierden la exención son los vinos, aperitivos , así como los vehículos eléctricos o híbridos.

A partir del 1 de enero del 2028, el cambio estructural sería más profundo, dado que se eliminaría por completo la tarifa diferencial del 5%.

Entre algunos bienes de consumo que pasan al 19% están: el café tostado, los cereales, el azúcar, los insumos agropecuarios, embutidos.

Para mitigar el costo de vida en los alimentos, la canasta básica, al igual que bienes de primera necesidad.

Estos estarán protegidos con la exención del 0%:

Arroz, papa, yuca, panela, leche, huevos, carne fresca, pescado.

Educación básica, medicamentos de la canasta, arriendos de vivienda, transporte público

De igual forma, para compensar el golpe de costo de vida, el gobierno lanza el programa EfectIVA, que consta de un sistema de devolución hasta del 100% del IVA en compras con factura electrónica a cerca de 19 millones de colombianos.

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Aportes y cotización a salud

Actualmente, la cotización general a salud se mantiene en una tarifa plana global del 12,5% sobre el ingreso base de cotización (IBC). Recordemos que esto se paga entre el empleado, que aporta el 4%, y el otro 8,5% le corresponde al empleador.

La reforma tributaria propone acabar con el esquema plano, en cambio, pretende una cotización progresiva en salud tanto para trabajadores dependientes e independientes como para empleadores.

Para los trabajadores que ganen hasta 2 SMMLG, mantendrán el 4%. En cuanto a los sueldos medios o altos, estos verán descuentos de entre el 5,5% y el 8% de su salario.

Por otra parte, las empresas deberían asumir hasta un 8,5% de aporte patronal de salud por empleados que ganen más de 3 SMMLV al recortarse la exención parafiscal anterior explicada en el costo de nómina.

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