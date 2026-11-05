¿Qué debe hacer el Gobierno De la Espriella para impulsar el agro?

Los panelistas de Hora 20 analizaron el panorama actual del sector agropecuario, las políticas que ha implementado el Gobierno Nacional y la relación con los gremios. Además, abordaron las propuestas para potenciar la conectividad de las zonas rurales, el acceso a servicios financieros, la gestión del riesgo en las actividades de los productores y su integración en cadenas de valor con empresas.

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Lo que dijeron los panelistas

Lorena Garnica, abogada experta en ordenamiento territorial e Investigadora del Departamento de Medio Ambiente y Tierras de la Universidad Externado, aseguró que“Colombia enfrenta un rezago de productividad desde hace varios años”. En ese sentido, indicó que el Estado tiene la obligación de garantizar una seguridad jurídica si no puede garantizar el uso adecuado del territorio.

Adicionalmente, indicó que el actual Gobierno le está apostando a articular a los productores con las empresas. “Este Gobierno está rompiendo con la narrativa de fricción entre la agricultura campesina y la agroindustria”, explicó

Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), le envió un mensaje al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond. “El ministro se ha reunido con la mayoría de los gremios afiliados a la SAC, pero no se ha sentado con los arroceros, que además se están quebrando. El ministro tiene que reunirse con ellos”, apuntó Bedoya.

Además, se refirió a los ajustes fiscales que está preparando el Gobierno. Tenemos una gran preocupación con la papa. Está excluida del IVA, pero todos los insumos suben al 19 %. Un productor de papa va a quedar en el peor de los mundos. A esta parte de la ley de rescate yo le veo una dificultad enorme”, indicó Bedoya.

Rubén Darío Lizarralde, abogado y exministro de Agricultura, se refirió a las complejas condiciones del sector agrario hoy. “Tenemos 36 millones de hectáreas que pueden trabajarse, pero ni siquiera siete millones están cultivadas. Contamos con un enorme potencial y mercados asegurados en el exterior, pero no estamos aprovechando las oportunidades del sector agrario”, explicó.

También recordó que la agroindustria en Colombia tiene un importante potencial económico. “Si permitimos que se constituyan sociedades en las que los dueños de los predios participen, empezamos a propiciar el desarrollo”, explicó.

Diego Bautista, director en Colombia del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, señaló que “los diagnósticos para el sector rural no son nuevos: el tema de titulación, crédito y asistencia técnica es muy importante. La diferencia serán los énfasis, pero me parece que hay una caja muy reducida, no sé cómo se va a resolver ese recorte del 32 % en el sector del agro y el desarrollo rural”.

“En la parte urbana hay un énfasis en seguridad, pero no sabemos qué va a pasar. Hoy hubo un avance con la Ley de Sometimiento, pero el tema sigue siendo complejo. No he visto una estrategia en este Gobierno para la seguridad urbana, más allá de la captura de cabecillas”, agregó Bautista.