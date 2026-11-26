A diez años del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc, en Hora 20 los protagonistas de su implementación reflexionaron sobre los cambios que percibieron los territorios durante estos años, la participación que tuvieron las comunidades y las deudas que hay con firmantes y víctimas.

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Lo que dijeron los panelistas

Frente al avance de la sustitución de cutlvos se pronunció Arnobis Zapata, dirigente agrario de Córdoba y antiguo vocero de la Coordinadora Nacional de coca, marihuana y amapola. Para él, el Acuerdo de Paz significó un cambio en las políticas públicas del Estado colombiano, que antes del 2016 se centraban en la erradicación forzosa y la fumigación aérea “No había una alternativa civil que reconociera al cultivador de coca como el eslabón más débil del narcotráfico”, recordó.

En contraste, sostuvo que el programa de sustitución comenzó con ímpetu y tuvo un impacto sustancial en los territorios. “Iba bien en términos de asignación presupuestal y había coordinación entre el Gobierno, la dirigencia cocalera y el actor armado que se estaba desmovilizando”, agregó Zapata.

Pero con el paso de los años estos avances se ralentizaron, pues el punto 4 del Acuerdo de Paz planteaba una articulación con la reforma agraria. Esa articulación no se materializó en los territorios.

“Yo tenía cultivos de coca y me sometí a la erradicación. En Córdoba, cerca del 89 % de los cultivos de coca fueron erradicados voluntariamente por campesinos que querían sustituirlos. Sin embargo, el Estado no les cumplió. La erradicación, sin otras alternativas de ingresos a las familias, genera hambre en los territorios”, concluyó Zapata.

Una hija que encontró a su padre

El Acuerdo también permitió esclarecer la verdad en episodios del conflicto que fragmentaron las vidas de miles de personas. Daniela Mostacilla es hija de un combatiente de las Farc que falleció en 1991 y duró más de 30 años buscándolo.

“A mi papá lo mataron el 2 de julio de 1991. Su última misión era realizar un asalto a la estación de Policía de Mondó. La fuerza pública fue alertada sobre el desplazamiento de la chiva en la que viajaba y, durante un retén, la atacó con ráfagas de disparos. En ese hecho murió mi papá. No conocí a mi papá”, contó Mostacilla.

Sin embargo, explicó que gracias a la institucionalidad del Acuerdo de Paz pudo encontrar los restos de su papá. “Hay que insistir en la paz. Aunque no sea fácil, llegará el momento en que podamos silenciar los fusiles y construir desde nuestras diferencias. Hago un llamado a la sociedad a creer en el proceso de paz y a apoyar a quienes dejaron las armas y esperan encontrar respaldo en la sociedad”, indicó Mostacilla.

Los avances del capítulo étnico

Ferney Celorio, miembro del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Naya, contó cómo el conflicto afectó a las comunidades afro del Pacífico Medio. “Vivíamos tranquilamente en nuestros territorios, pero la llegada del conflicto armado transformó negativamente nuestras dinámicas productivas y la manera en que convivíamos como comunidad”, sotuvo Celorio.

Además, indicó que las comunidades se apropiaron de los programas del Acuerdo de Paz y participaron activamente en su implementación. “Hubo una gran apropiación del Acuerdo de Paz y de las políticas dirigidas a los territorios. Se hizo mucha pedagogía para explicar en qué consistía, tanto en materia de desarrollo territorial como en la búsqueda de poner fin al conflicto armado”, señaló el líder del Pacífico.

Las impresiones de una excombatiente

Los excombatientes también han manifestado su compromiso con lo pactado en el Acuerdo. Adriana Pérez, líder representante firmantes en mesa comunitaria de firmantes del Tolima, contó cómo ha sido su regreso a la vida civil.

“Hoy soy una mujer empoderada, técnica auxiliar en salud pública, y trabajo con los firmantes de paz en Planadas, Tolima. Desde este territorio hemos promovido la participación comunitaria y seguimos firmes en nuestro compromiso de construir paz y cumplir lo acordado”, contó.

Adicionalmente, le hizo una petición al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. “Le pediría al Gobierno que no les dé la espalda a los municipios PDET, tanto en Tolima como en los otros 170 territorios priorizados por haber sido fuertemente golpeados por la guerra. Necesitamos más oportunidades para el campesinado y las comunidades, porque no queremos volver a vivir en medio del conflicto. Quienes firmamos el Acuerdo de Paz seguimos comprometidos con cumplir nuestra palabra y construir paz junto a la gente”, concluyó.

Las voces de la institucionalidad

El general en retiro Óscar Naranjo, exvicepresidente y exnegociador de paz, se refirió a las nuevas condiciones de seguridad que atraviesa el país y a los grupos armados ilegales que han intensificado sus ataques en los últimos días. “Después de cuatro años en los que estos grupos aumentaron sus integrantes, se expandieron territorialmente y buscaron ser reconocidos como interlocutores políticos, considero que debe aplicarse inicialmente una política de sometimiento con un marco jurídico claro. No podemos seguir convirtiendo a organizaciones criminales en interlocutores políticos”, explicó Naranjo.

“A diez años del Acuerdo de Paz, Colombia hizo una pausa en medio de la violencia y le demostró al mundo que, mediante una combinación de decisiones políticas y medidas de seguridad, era posible crear las condiciones para poner fin a un conflicto armado de más de 50 años con la guerrilla más antigua y poderosa del hemisferio”, explicó el exvicepresidente.

Yesid Reyes, exministro de Justicia, se refirió a la naturaleza de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y sus alcances. “La JEP impone sanciones que combinan componentes retributivos y restaurativos, en proporciones que dependen del grado de colaboración de los procesados. El componente retributivo corresponde a la consecuencia que recibe quienomete un delito, mientras que el restaurativo busca reparar el daño causado a la sociedad”, advirtió Reyes.

Sergio Jaramillo, excomisionado de Paz, se refirió a los logros del Acuerdo de Paz. “El Acuerdo de Paz dejó tres grandes aportes, puso fin a la guerra insurgente más larga de América Latina y cerró la idea de la lucha armada como vía política; estableció un estándar internacional en materia de derechos de las víctimas y justicia; y puso en la agenda pública la transformación de los territorios, mediante el trabajo conjunto con comunidades, empresarios e iglesias para construir país y romper los ciclos de violencia”, anotó Jaramillo.