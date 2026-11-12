Análisis: ¿cuáles son las claves del proyecto de ley de rescate fiscal?

Hoy vamos a analizar la Ley de Rescate Fiscal del Gobierno, los cambios que se proponen sobre el IVA, las cargas tributarias de las empresas y los recortes que se plantean en el sector público. Además, abordaremos la discusión sobre el alza del salario mínimo para el 2027 y las claves del borrador del Plan Nacional de Desarrollo.

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Lo que dijeron los panelistas

Carolina Soto, magíster en Economía, exviceministra de Hacienda y excodirectora del Banco de la República, dijo que está de acuerdo con la ley de rescate fiscal. “Necesitamos medidas urgentes. Es un primer paso para el ajuste que necesita el país. Toca temas importantes, como reducir las inequidades entre industrias, por ejemplo, el impuesto a la cerveza”, indicó.

“Dada la magnitud de la crisis fiscal, es necesario que todos pongamos. Si no lo hacemos, no vamos a poder salir de este escenario de posible quiebra”, agregó.

Marc Hofstetter, doctor en Economía, profesor de la Universidad de Los Andes y columnista de El Espectador, explicó “el proyecto de rescate fiscal hace dos cosas que a la sociedad no le gustan. Cobra impuestos y recorta gastos. Por ejemplo, se recortan las contrataciones por parte del Estado”.

Sin embargo, señaló que hay que hacer más esfuerzos para reducir el tamaño del sector público. “La propuesta de recorte del gasto es tímida. Hay debates sobre la sostenibilidad de las pensiones y sobre si la Contraloría debería tener el tamaño que tiene, pero ninguno de esos temas difíciles se tocó”, añadió.

Juan José Echavarría, exdirector de Fedesarrollo y excodirector del Banco de la República, sostvuo que“si en los proximos dias no hay una buena propuesta de gasto no creo que pase la Reforma Tributaria”.

“Una buena reforma tributaria debe generar ingresos, no castigar el crecimiento económico, no promover la corrupción y debe perdurar. Es decir, que no existe una buena reforma tributaria”, puntualizó Echavarría.

Ricardo Ávila, economista, columnista, analista del diario El Tiempo, y consultor, indicó que “Colombia es un país con una alta bancarización. Se debería calcular cuánto paga en promedio una persona por concepto de IVA y hacer una devolución a los estratos 1, 2 y 3 por medios electrónicos”.

“En buena parte del mundo, el 70 % del impuesto de renta lo pagan las personas y el 30 %, las empresas. En Colombia sucede al revés”, agregó.