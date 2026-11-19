Las voces más idóneas del país analizaron en Hora 20 cuáles son los principales desafíos que enfrentará el gobierno de Abelardo de la Espriella durante los próximos cien días en asuntos como la economía, la salud, la energía, la comunicación y la seguridad a propósito de la visita del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, a Colombia.

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Lo que dijeron los panelistas

Jorge Mantilla, politólogo y doctor en Criminología, anotó que “el principal desafío del Gobierno, después de 100 días de ofensiva militar, es convertir la superioridad militar en una degradación de las capacidades de los grupos armados y, posteriormente, en un verdadero control territorial”.

Andrés Vecino, médico e investigador de sistemas de salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, indicó que “el sistema de salud que recibió este Gobierno ya enfrentaba una crisis desde antes de 2022. Durante los cuatro años anteriores no se incrementó apropiadamente la UPC, situación que incluso fue reconocida por la Corte Constitucional”.

Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, dijo que la prioridad del Gobierno debería sentrarse en recuperar la seguridad energética y la soberanía sobre el gas. “Además, debe impulsar la exploración convencional de gas, así como evaluar el potencial del fracking para aprovechar las reservas disponibles. Estas medidas son fundamentales para recuperar la seguridad energética del país”, indicó.

Carlos Arias, doctor en Psicología Política y Participación Ciudadana consultor y fundador de la firma Pulso Político, consideró que “el Gobierno debe mantener el tono de comunicación de Abelardo de la Espriella, caracterizado por la mano firme y el lenguaje directo, pero con una evolución táctica. Ese estilo representa su esencia y mantiene la conexión emocional con su base electoral. No se trata de moderar el discurso, sino de complementarlo con mensajes de esperanza y resultados concretos”.

Mauricio Rodríguez, analista económico, fundador y exdirector del diario Portafolio, sostuvo que “para empezar a resolver la crisis fiscal,en los próximos 100 días el Gobierno debe presentar un nuevo proyecto de ley de rescate, concertado con otras fuerzas políticas, que permita conseguir los votos necesarios para su aprobación en el Congreso”.

Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, sostuvo que “entre enero y julio, las capturas han disminuido un 7,7 %. Sin embargo, este Gobierno comunica cualquier tipo de captura de manera espectacular. Al comparar las cifras, es normal que las capturas disminuyan al inicio de un Gobierno, mientras se acomoda”.

Carlos Fernando Motoa, columnista y exsenador de Cambio Radical, señaló que “el país que recibió el Gobierno de Abelardo de la Espriella es un país en cuidados intensivos. El presidente ha dado resultados: los homicidios han disminuido de agosto a octubre, en comparación con el año anterior, y también ha disminuido el secuestro”.

Andrés Forero, senador del Centro Democrático, dijo que “el Gobierno, más allá de comunicar tiene que darle resultados a la sociedad. En el caso de la salud, la ministra Ana María Vesga fue un acierto por parte del Gobierno. Se planteó un plan de choque, pero tiene que haber un acompañamiento presupuestal”.

María Alejandra Villamizar, periodista y columnista en El Espectador, advirtió que “la prioridad es ganar confianza institucional. Es importante poner en marcha la relación con el Congreso y la coalición de partidos a favor del Gobierno, priorizar las políticas públicas y no los titulares mediáticos”.