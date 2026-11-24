El uso de títulos falsos en el Congreso, las responsabilidades políticas que deben asumir los partidos y las acciones que han adelantado la Procuraduría y la Fiscalía fueron los temas de análisis en Hora 20. Además, abordaron la solicitud que le hizo el Ministerio de las TIC a la red social X para suspender la cuenta del expresidente Petro por considerar que estaba incitando a la violencia.

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Lo que dijeron los panelistas

Laura Kamila Toro, abogada especialista en derecho constitucional y miembro del Colegio de Abogados Penalistas, aseguró que “no se entiende la necesidad de los congresistas de falsificar títulos si estos no son necesarios para ejercer su función. En el caso de Verónica Estrada, existe la posibilidad de investigar el delito de peculado por el contrato que tuvo con la DIAN. Esto sí abriría la puerta a la aplicación de la silla vacía”.

Además, sostuvo que a diferencia de otros casos, las figuras políticas del Pacto Histórico no respaldaron a Estrada alegando la presunción de inocencia.

Ariel Ávila, senador del Partido Alianza Verde, sostuvo que en los casos en los que se falsifican títulos “hay una responsabilidad ética de la persona que miente. pero esto también hace parte del problema de las listas cerradas, en las que los ciudadanos no saben por quién están votando”.

Adicionalmente, indicó que tiene que haber una responsabilidad por parte de los ciudadanos a la hora de ejercer su derecho al voto. “La mayoría de los colombianos ni siquiera recuerda por quién votó. Además, los partidos políticos deben establecer reglas claras para la entrega de avales de cara a las próximas elecciones territoriales”, anotó Ávila.

José Daniel López, exrepresentante a la Cámara y director ejecutivo de Alianza IN, sostuvo que “en pleno 2026, en la era de la tecnologia, es necesario crear una plataforma de consulta pública en la que las instituciones educativas tengan la obligación de cargar los títulos de quienes aspiran a un cargo público y los partidos políticos, a su vez, tengan la obligación de consultar esa plataforma”.

También se pronunció sobre lo que ocurrió con el expresidente Gustavo Petro y el pronunciamiento del MinTIC. “No hay que restarles gravedad a las palabras de Gustavo Petro al exigirle la renuncia al presidente Abelardo y al mencionar que no hay que esperar a las elecciones para actuar. Esto evidencia su talante antidemocrático. A Petro le encanta el poder, pero le fastidia la democracia”, advirtió López.

Gabriel Cifuentes, abogado, exsecretario de Transparencia de la Presidencia y columnista, indicó que “La falsificación de títulos se ha venido generalizando tanto en el sector público como en el privado. No hay suficientes controles y las revisiones de oficio no están dando resultados. Hay que asumir responsabilidades políticas. Los partidos están fallando en el proceso de revisión de las hojas de vida. Aparentemente, Verónica Estrada ya estaba siendo investigada antes de estar en su curul”.

También dio su opinión sobre la posibilidad de que les exijan a los congresistas títulos académicos para llegar a sus curules. “Estamos en un país extremadamente desigual. Limitar el ejercicio democrático a quienes pueden acceder a la educación superior les restaría posibilidades de representación a los voceros de las comunidades”, advirtió.