Balance de la segunda jornada de protestas en el Gobierno De la Espriella

La segunda jornada de manifestaciones durante el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella fue el tema del debate que abordaron los panelistas de Hora 20. Además, analizaron las intervenciones de la Fuerza Pública y los reclamos de la oposición frente a la ley de rescate fiscal.

Lea también: ¿Qué sigue para el Gobierno De la Espriella tras sus primeros 100 días?

Lo que dijeron los panelistas

Andrés Caro, abogado y director de la Fundación para el Estado de Derecho, advirtió que el foco de la opinión pública debería estar puesto sobre el déficit fiscal. “La gente debe entender que la crisis fiscal no es evidente, no se siente, pero llega un día en el que se cobra muy caro. Es importante que las personas más maduras e inteligentes de la oposición nos digan la verdad”, sostuvo Caro.

Diana Guzmán, directora ejecutiva de DeJusticia, doctora en Derecho y experta en derecho constitucional, indicó que “parece haber un consenso en que la protesta es un derecho. En cuanto al balance, me llama la atención que cada vez sea más difícil saber cuántas personas salieron a manifestarse y evaluar qué tan exitosa fue la movilización”.

Así mismo, sostuvo que vio muchas manifestaciones pacíficas, plantones y protestas culturales. Sin embargo, indicó que debe abordarse la discusión sobre algunas vías de hecho. “Necesitamos una conversación pública para que la protesta sea realmente pacífica y no existan afectaciones a la infraestructura vial ni a la propiedad privada. Garantizar el derecho a la protesta implica que el uso de la fuerza sea excepcional”, explicó.

Gustavo García, abogado y exviceministro del Interior, señaló que el presidente Abelardo de la Espriella está en mora de plantearle una agenda política al país. “Petro tuiteaba todos los días y mantenía a las personas en conversación sobre las políticas que planteaba. Por ejemplo, Abelardo no ha podido explicar en qué consiste la ley de rescate fiscal”, sotuvo García.

“Se han generado unas dicotomías entre seguridad y convivencia, entre estabilidad fiscal y debilitamiento de los sectores sociales. No hay una agenda política para construir el desarrollo del país, pero sí hay una agenda política para crear una batalla cultural que rompe nuestra memoria histórica”, concluyó el panelista.

Julio César Iglesias, analista político y consultor, consideró que el país se enfrenta a una paradoja. “Las protestas son legítimas, pero no los fines. Es ingenuo creer que estas manifestaciones tienen como propósito modificar las políticas que está desarrollando el presidente. Desde el Pacto Histórico, la narrativa es que este es un Gobierno ilegítimo y en ese terreno, no hay puntos de acuerdo”, indicó Iglesias.

Adicionalmente, sostuvo que cada dos años se están presentando reformas tributarias que generan presión sobre los contribuyentes, lo cual no se compadece con la calidad de los servicios públicos. “Quienes votaron por Abelardo consideran que el Gobierno debe hacer un esfuerzo adicional para reducir el tamaño del Estado”, dijo Iglesias.