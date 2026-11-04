El análisis de los primeros resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos

Esta noche en el especial de elecciones de Estados Unidos en Hora 20, los panelistas analizaron los escenarios a los que se enfrenta el gobierno de Donald Trump, la relación con Latinoamérica y Colombia y el peso de estos comicios en la política mundial.

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Lo que dijeron los panelistas

Francisco Palmieri, diplomático estadounidense y exembajador encargado de Estados Unidos en Colombia, advirtió que “la elección está mostrando la ola azul que esperaba el Partido Demócrata. Todavía hay estados clave por definirse, pero si Talarico gana en Texas, será un gran impacto. También se espera que los demócratas ganen escaños en la Cámara de Representantes en el oeste del país. Por ahora, los demócratas se sienten optimistas”.

Sin embargo, sostuvo que las relaciones con Colombia podrían mantenerse saludables. “Todavía existe un fuerte bipartidismo en la relación de EE. UU. con Colombia. Si los demócratas ganan, buscarán mantener el apoyo y fortalecer la relación bilateral”, concluyó.

Sandra Borda, politóloga, internacionalista y docente de la Universidad de Los Andes, comentó que “uno de los vectores de análisis en el caso de la Florida y Texas es la posición que tuvieron los candidatos en materia migratoria”. Y recordó que la congresista republicana María Elvira Salazar, que protagonizó una apretada elección en Florida, se distanció de Trump.

La analista también indicó que sobre las 9 de la noche había un “82 % de probabilidad de que los demócratas controlen el Senado y un 95 % de que tengan el control de la Cámara de Representantes”.

Carlos Alberto Patiño, historiador, analista internacional y profesor de la Universidad Nacional, sostuvo que “uno de los grandes desafíos para un próximo gobierno de EE. UU. será reconstruir las alianzas, tanto en el marco de la OTAN como en América. Las tensiones con Canadá y México, sumadas a las diferencias comerciales por los aranceles, han pasado factura”.

También señaló que el voto religioso tuvo un importante lugar en estas elecciones. “Hay una disputa teológico-política entre los sectores críticos del populismo cristiano y el nacionalismo cristiano cercano a Donald Trump. La presencia de pastores protestantes, obispos católicos conservadores y la intervención del papa le dan un matiz religioso al debate electoral que puede movilizar una parte importante del voto en Estados Unidos”, comentó.

Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, dijo que “si los demócratas ganan el control del Congreso, eso no significa que la Presidencia vaya a ser demócrata. Sin embargo, sí habría que redefinir el enfoque de la seguridad y de los minerales estratégicos”.

Además, se refirió a la posición que debe tener Colombia frente a estas elecciones. “La tarea de la embajadora María Consuelo Araújo será construir relaciones con el nuevo Congreso, restablecer la confianza y mostrar que Colombia tiene una política exterior que busca reforzar la cooperación tradicional con Estados Unidos”, apuntó.

Cristian Rojas, jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana y experto en política estadounidense, explicó que el “gerrymandering es la posibilidad que tienen los Estados de redistribuir sus distritos electorales, para favorecer al partido que tiene la mayoría en el Congreso estatal. Esta práctica ha ocurrido muchas veces en EE. UU., aunque puede parecer escandalosa para un observador externo, la Corte Suprema considera que es una opción permitida”.

También analizó el futuro del Partido Republicano en Estados Unidos. “Creo que muchos líderes del partido republicano estarán pensando en reinventrase y cómo reconstruir el partido. Donald Trump es un hombre mayor que tendrá que dar un paso al costado mientras hay otras figuras mucho más jóvenes como Marco Rubio o J. D. Vance”, puntualizó.