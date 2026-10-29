Recortes fiscales y reforma pensional

Esta noche, los panelistas de Hora 20 analizaron los planes del Gobierno Nacional para hacer recortes fiscales, lo que se sabe sobre el proyecto de ley de rescate y la negativa a crear nuevos impuestos. Además, abordaron la reforma pensional que hoy se aprobó en la Cámara de Representantes.

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Lo que dijeron los panelistas

José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), sostuvo que ya le presentaron una propuesta al Gobierno Nacional. “Gran parte del ajuste recaería en un recorte del gasto. Esta es una gran oportunidad no sólo para recortar el gasto, sino para flexibilizar el Presupuesto General de la Nación”, apuntó.

“Hay unos rubros grandes del presupuesto que no son eficientes, tanto en las partidas de funcionamiento como en las de Inversión. En el anterior gobierno se crearon asociaciones público populares que han sido ineficaces a la hora de llevar inversión a las comunidades”, añadió López.

Mauricio Olivera, economista y expresidente de Colpensiones y vicerrector administrativo y financiero de la Universidad de Los Andes, se refirió a la complementariedad entre el Presupuesto General de la Nación y el Plan Nacional de Desarrollo. “El presupuesto dice cuánto se gasta y el Plan de Desarrollo deberá decir para qué se gasta. Tendremos que hacerle un seguimiento detallado a cómo se asigna el presupuesto”, sostuvo Olivera.

“En Colombia estamos desde hace muchos años en mora en el tema de hacer una reforma al proceso presupuestal. Sabemos cuánto gastamos pero no para qué gastamos. Tenemos una inversión separada del funcionamiento”, indicó el experto.

Cristina Fernández, doctora en Economía y docente de la Universidad del Rosario, dijo que “Colombia enfrenta una situación fiscal muy difícil. Por eso hay que tomar unas medidas muy fuertes, como quitar las exenciones tributarias, que por lo general cobijan a las personas de mayores ingresos”.

“El costo de la reforma pensional es altísimo. Hoy en día el costo pensional es del 100 % del PIB y pasaría a ser 200 % del PIB. Además, por cada pensionado hay cuatro personas cotizan por un salario mínimo. En el 2050 tendremos una persona pensionada por cada dos personas cotizante”, agregó Fernández.

Andrés Forero, congresista del Centro Democrático y presidente de la Comisión Séptima del Senado, consideró que “el Gobierno está es una situación compleja. Para atender todas las crisis que tenemos en distintos sectores se necesitan recursos. Me parece bien que el Gobierno haya sincerado las cuentas, pero se necesita cuanto antes que se le informe al Congreso cómo van a resolver el problema fiscal”.

Además, se refirió a la reforma pensional que está impulsando el Centro Democrático. “Estamos haciendo modificaciones al proyecto de ley 2381 del expresidente Gustavo Petro. Rompemos el monopolio de Colpensiones para el manejo de los recursos de flujos pensionales, para evitar el desplome del ahorro pensional”, explicó Forero.