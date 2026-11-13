El destino de la JEP y la seguridad de los firmantes de paz

Los panelistas de Hora 20 pusieron el foco sobre el destino de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras los recortes presupuestales anunciados para el 2027, la tensión entre los magistrados y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, los riesgos que corre el tribunal con el proyecto que pide acabar su mandato en el 2028, pese a que se extiende hasta el 2033. Además, analizaron las cifras de excombatientes asesinados tras la firma del Acuerdo de Paz.

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Lo que dicen los panelistas

Diana Saray Giraldo, periodista, abogada, columnista y analista, consideró que la JEP “sigue en deuda con las víctimas, ya que no se sienten satisfechas con la verdad, la justicia y la reparación. Existe un reclamo frente a las sanciones, pues consideran que no han resarcido sus necesidades de justicia”.

Además, destacó el rol que ha tenido el tribunal en el esclarecimiento de lo que ocurrió durante el conflicto armado. “Yo creo que la JEP debe seguir adelante con la construcción de verdad, pero no puede hacerlo desde una visión tan inequitativa entre víctimas y comparecientes. Adicional, hay que tener en cuenta que cuando se habla de recortes presupuestales, también se habla de recortes en la protección de las víctimas”, puntualizó.

Camilo González Posso, presidente de la Fundación Indepaz y exnegociador de paz con las disidencias de las Farc, sostuvo que hay sectores interesados en el cierre de la JEP por lo que algunos comparecientes podrían contar y agregó que “toda institución es susceptible de revisión y de ajustes en su nómina, pero creo que hay una discusión política que ha atravesado a la JEP desde su conformación”.

Entre otras cosas, señaló “la limitación de recursos va a llevar a recortes en la proyección de la JEP”.

Camilo Granada, analista, politólogo y economista, dijo que “el verdadero pecado original de la JEP´, que nació con ese pecado: entre quienes estábamos a favor del Acuerdo y quienes estaban en contra se creó un abismo irreparable, en vez de volcarnos como país a cerrar esas heridas”.

Además, consideró que algunas de las dificultades de la JEP son comunes en otros organismos de la rama judicial. “En Colombia el problema de la justicia no se limita a la JEP. Hay que mirar eso con criterio, tampoco podemos hacer de la JEP el chivo expiatorio de los problemas de la paz y de la justicia en el país”, explicó Granada.

Álvaro García, periodista, columnista y decano Escuela de Comunicación Social e Industrias Digitales de la Universidad Sergio Arboleda, aseguró que “los 10 años desde la firma del Acuerdo de Paz llegan en un contexto difícil para Colombia. El país viene presentando un deterioro de seguridad desde la administración de Juan Manuel Santos”.

Además, se refirió a las consideraciones que han tenido las víctimas frente a la JEP. “Llamé a Ingrid Betancourt, a Sigifredo López y al representante legal de la organización Rosa Blanca, y los tres coinciden en que hay frustración, decepción y revictimización. Ingrid Betancourt piensa que la gran experiencia de la JEP debe recogerse para no volver a repetir”, puntualizó.