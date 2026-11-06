“Todo está contratado con Colsubsidio y todo se va a entregar”: gerente de Medicamentos EPS Sanitas

Mauricio Rubio, gerente de Medicamentos Grupo Keralty/EPS Sanitas, pasó por los micrófonos de Hora 20 para hablar sobre el cambio de dispensario que pasa de Cruz Verde a Colsubsidio.

Rubio confirmó que Cruz Verde ya no puede entregar medicamentos, ya no es el dispensario de Sanitas, es decir que ahora es Colsubsidio el que debe entregar absolutamente todos los medicamentos formulados.

“Cruz Verde tomó la decisión de retirarse, hemos hecho esto en tres fases, la última era Bogotá, y este 01 de noviembre comenzó todo Bogotá, con absolutamente todos los productos, está contratado con Colsubsidio”, dijo.

Asimismo, reveló que con este nuevo gestor hay cuarenta cajas más de atención. “Logramos tener droguerías exclusivas, nuevas para casi todos los usuarios, y por supuesto sabemos que se han presentado colas y dificultades que no nos gustan y que hemos identificado y vamos a tratar de solucionar”.

¿Si un paciente ya tiene autorización de un medicamento por más de un mes, qué debe hacer?

Rubio explicó que para las entregas periódicas que se hacen por dos, tres y seis meses se busco hacer un cambio en el sistema e informarle a todos los usuarios que las que quedaban pendientes se debían gestionar con Colsubsidio.

Sin embargo, señaló que algunas personas no lograron ese tránsito, y ya ayer se dio la instrucción a Colsubsidio.

“Estamos trabajando en eso, para que si va dirigida a Cruz Verde, mientras tenga la vigencia, y esté con todo lo que se requiere para que una fórmula se entregue, se haga esa entrega al afiliado, y no haya ninguna necesidad de cambio de fórmula”, dijo.