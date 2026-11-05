Ejército confirmó secuestro de la subteniente María Camila Pantoja en Arauca: ELN sería responsable

El Comando de la Décima Octava Brigada, unidad orgánica de la Octava División del Ejército Nacional, confirmó que la subteniente María Camila Pantoja Hernández, orgánica del Grupo de Caballería Mediano N.° 18, fue secuestrada mientras se movilizaba en el casco urbano de Saravena, Arauca.

Según el Ejército, el secuestro habría sido perpetrado por el ELN, Frente Domingo Laín Sáenz. Inteligencia militar determinó que la oficial habría sido interceptada por dos hombres en una motocicleta.

El Ejército activó los protocolos de búsqueda y los mecanismos de coordinación interinstitucional para dar con el paradero de la uniformada y lograr su pronta liberación.

“El Ejército Nacional rechaza y condena categóricamente este acto criminal, que constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales a la libertad, la vida, la integridad personal y la dignidad humana, principios esenciales que deben ser respetados y protegidos en toda circunstancia”, señaló el Ejército en un comunicado.

La Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional ya se encuentran realizando acciones coordinadas de búsqueda para devolver a la libertad a la uniformada.

La Décima Octava Brigada invitó a la ciudadanía a suministrar cualquier información que contribuya a la ubicación de la uniformada, a través de la línea gratuita nacional 147, número de celular 3132971482 garantizando absoluta reserva a quienes colaboren con este propósito.