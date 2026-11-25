El Gobierno confirmó que un atentado terrorista sería la causa de las afectaciones al servicio de energía en el suroccidente del país, registradas durante la tarde-noche de este martes. El presidente De La Espriella ordenó implementar un plan especial de defensa para la infraestructura energética del país.

Según informó XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrador del Mercado de Energía Mayorista (MEM), sobre las 6:14 p.m. del martes “se presentó un evento en la red de transmisión de ISA Energía en el suroccidente del país”.

Sobre esa hora señalada, hubo reportes de varias explosiones en las torres eléctricas del sector de Panoya, en el norte de Nariño, que dejaron sin luz eléctrica a sectores de Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Huila.

Sobre las 10:00 p.m., la Presidencia informó que el Gobierno Nacional trabaja en la normalización del servicio de energía y confirmó que se trató de un atentado terrorista que afectó dos circuitos conectados a una subestación eléctrica.

El Gobierno informó que, bajo instrucciones directas del presidente Abelardo De La Espriella, la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, y el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, lideran una “evaluación integral de los hechos”.

Por otro lado, Presidencia atribuyó la acción terrorista a “la respuesta de los grupos armados a la ofensiva contundente que el Gobierno Nacional viene adelantando”. En ese sentido, el presidente también ordenó implementar inmediatamente “un plan especial de defensa y protección de la infraestructura eléctrica y de gas del país”.

El Gobierno expresó su solidaridad con las personas afectadas por la interrupción del servicio de energía y ratificó que “La defensa de la infraestructura crítica y el bienestar de los colombianos son prioritarios e innegociables”.