Atentado terrorista en la vía Panamericana en Cauca deja un muerto y dos heridos. Suministrada

Un vehículo acondicionado con explosivos tipo tatucos fue activado en el corregimiento de El Estrecho, jurisdicción del municipio de El Patía, sur del departamento del Cauca. Información preliminar da cuenta de que la onda expansiva dejó a una persona muerta y dos más heridas.

El alcalde de El Patía, Jhon Jairo Fuentes, reportó que los heridos reciben atención médica en el puesto de salud local por lesiones causadas por esquirlas.

La detonación causó daños en la infraestructura del casco urbano de la localidad, ubicada sobre el corredor de la vía Panamericana.

Las imágenes posteriores al suceso son alarmantes y son una evidencia de la magnitud del ataque terrorista.

Aunque las autoridades no se han pronunciado oficialmente, ni se han atribuido responsabilidades, se conoce que en esta zona del sur del Cauca delinque la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, responsables de múltiples ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.

El hecho se suma a los recientes ataques registrados en los municipios de La Sierra y Balboa. Donde con explosivos destruyeron las instalaciones de un peaje y atentaron contra las unidades policiales.

El último suceso violento en el Cauca tiene lugar luego del llamado de la defensora del Pueblo Iris Marín a los grupos armados para frenar las acciones violentas contra las comunidades.

“Nada justifica lo que estos actores están haciéndole al departamento”, puntualizó la funcionaria.

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