Mediante un nuevo decreto, la Alcaldía de Villavicencio estableció varias medidas de seguridad para prevenir posibles ataques terroristas en la ciudad, con motivo de la visita del presidente de la República, prevista para este martes 24 de noviembre de 2026.

Entre las disposiciones, que estarán vigentes hasta las 4:00 de la tarde de este martes, se encuentra la prohibición del uso de drones, así como del transporte de líquidos inflamables y escombros.

El decreto también restringe el transporte de trasteos y cilindros de gas domiciliario en camiones, volquetas o cualquier otro tipo de vehículo dentro de la ciudad.

Otra de las medidas contempla la prohibición de la circulación de motocicletas con acompañante hombre mayor de 12 años, en un perímetro de 100 metros alrededor de los corredores viales y sectores estratégicos establecidos en el documento, entre ellos la Base Aérea de Apiay, la vía a Puerto López, el puente sobre el río Ocoa, el Hospital Departamental y el edificio de la Gobernación del Meta.

Finalmente, la Administración Municipal declaró la alerta amarilla en las clínicas y puestos de salud de Villavicencio, con el propósito de que permanezcan atentos y preparados para atender cualquier eventualidad que pueda presentarse durante la jornada.