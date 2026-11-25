En una ceremonia de transmisión de mando llevada a cabo en el Cantón Militar Caldas, en Bogotá, el coronel Juan Fernando Carmona Cardona asumió oficialmente como nuevo comandante del Comando de Ingenieros del Ejército Nacional, sucediendo en el cargo al brigadier general Javier Humberto Cómbita Guzmán.

Durante su intervención, el alto oficial señaló que el fortalecimiento de las capacidades institucionales, la modernización de la ingeniería militar y la gestión del talento humano serán los ejes centrales de su administración, bajo principios de responsabilidad, respeto, transparencia y confianza.

“La verdadera fortaleza de esta unidad no reside únicamente en sus equipos, capacidades o resultados; está, ante todo, en las mujeres y los hombres que los hacen posibles”, afirmó el coronel Carmona Cardona al destacar la labor del personal militar y civil.

Con tres décadas de servicio al país, el nuevo comandante cuenta con amplia experiencia operacional, administrativa y militar. Es profesional en Ciencias Militares y administrador de empresas de la Universidad Militar Nueva Granada; además, posee maestrías en Seguridad y Defensa Nacional, y en Gestión del Riesgo y Desarrollo.

Bajo su liderazgo, el Comando de Ingenieros dará continuidad a operaciones clave en todo el territorio nacional, entre ellas el apoyo a la movilidad, el desarrollo de obras de infraestructura, el desminado humanitario, la gestión ambiental y la atención de emergencias en respaldo a las comunidades.

El acto protocolario también incluyó un reconocimiento al comandante saliente, el brigadier general Javier Humberto Cómbita Guzmán, con la develación de su fotografía y la firma del legajo histórico de la unidad.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: