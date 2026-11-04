Bombardeo contra campamento del ELN en Venezuela dejó 19 muertos: habría contado con apoyo de EE.UU.

Al menos 19 personas murieron durante un bombardeo del Ejército venezolano contra un campamento del ELN en el estado de Apure, en la frontera con Colombia. La operación, que habría sido preparada durante cerca de un mes, se ejecutó con drones y helicópteros artillados y habría contado con apoyo de inteligencia de Estados Unidos.

De acuerdo con la organización Fundaredes, inicialmente se reportaron nueve víctimas mortales, pero el balance aumentó después del traslado de otros diez cuerpos a San Fernando de Apure. La mayoría de los fallecidos serían venezolanos y entre ellos habría una mujer.

Según información citada por la agencia AFP, integrantes de organismos de inteligencia estadounidenses habrían participado en labores de identificación y ubicación del campamento. Sin embargo, no existe confirmación oficial de Washington sobre su participación. La ofensiva fue ejecutada por fuerzas venezolanas y no directamente por tropas estadounidenses.

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El ataque representa un cambio en la postura militar de Venezuela frente a la presencia del ELN en su territorio, donde la guerrilla ha mantenido durante años estructuras armadas y parte de su dirección nacional.

Para Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, este escenario podría obligar a la organización guerrillera a reforzar la seguridad de sus comandantes, trasladar integrantes hacia Colombia y reorganizar sus estructuras en la frontera.

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Uno de los principales interrogantes es si este precedente podría abrir la puerta a operaciones similares en territorio colombiano. Por ahora, no existe ningún anuncio oficial de una acción militar estadounidense contra el ELN en Colombia, aunque podría aumentar la cooperación en inteligencia y vigilancia.

La preocupación está en las posibles consecuencias para regiones como Arauca y el Catatumbo, donde un eventual desplazamiento de estructuras guerrilleras desde Venezuela podría intensificar las disputas territoriales y la violencia.

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