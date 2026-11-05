Lo que se sabe del secuestro de una subteniente en Arauca: señalan a ‘Cabras’ y ‘Boyaco’ del ELN

La subteniente María Camila Pantoja Hernández, integrante del Grupo de Caballería Mediano N.° 18 del Ejército Nacional, fue secuestrada en la tarde del miércoles 4 de noviembre, cuando se movilizaba por el casco urbano de Saravena, Arauca. Según pudo confirmar Caracol Radio, la oficial hace parte del arma de inteligencia, y habría llegado el punto para encontrarse con el familiar de un dirigente político de la zona.

De acuerdo con la información oficial, la uniformada fue interceptada por dos hombres armados que se desplazaban en una motocicleta y posteriormente fue llevada con rumbo desconocido.

Tras conocerse el secuestro, el Ejército activó los protocolos de búsqueda y coordinación con la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional para establecer el paradero de la oficial. También fueron desplegadas capacidades del Gaula Militar, Fuerzas Especiales y medios aéreos. El Gobierno Nacional exigió al ELN su liberación inmediata e incondicional.

En medio de las investigaciones, información de inteligencia militar señala a Luis Varón, conocido con los alias de ‘Pedro’ o ‘Boyaco’, como el hombre que estaría al mando de la comisión Ernesto Che Guevara, señalada de ejecutar el secuestro. Esta comisión pertenece al Frente Domingo Laín Sáenz del ELN, cuyo máximo responsable sería alias ‘Dumar’ o ‘Sosito’.

Pero además inteligencia también señala a Caracol Radio que otra de las líneas de investigación, tendría que ver con la participación de otro integrante del ELN, conocido como ‘cabras’.

Otro de los datos conocidos por inteligencia advierte sobre la presencia de fuertes redes de apoyo al terrorismo en Saravena, que tendrían como principal misión identificar a todas las personas que no sean oriundas del municipio.

Según el reporte, estas redes se encargan de detectar quiénes llegan a la población y establecer sus movimientos, una actividad que permitiría a la estructura guerrillera mantener vigilancia sobre personas que no pertenecen a la región.