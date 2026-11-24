magen de referencia, Disidencias de las Farc en Cauca. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /

Dos fiscales adscritos a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales asumieron la investigación por el carro bomba que explotó en Villavicencio (Meta), en la noche del pasado lunes.

Según explicó el delegado contra la Criminalidad Organizada, Raúl González Flechas, el frente 39 Arcesio Niño de las disidencias de las Farc sería el responsable del atentado.

“Desde la noche de ayer se vienen liderando los actos urgentes junto con los cuerpos de policía judicial, tanto de la Policía Nacional como del Cuerpo Técnico de Investigaciones, por parte de estos fiscales. Hoy hacen parte del PMU instalado en Villavicencio y del Consejo de Seguridad que lidera el señor presidente de la República”, señaló González Flechas.

Aseguró que “las primeras hipótesis nos llevan a presumir la autoría material e intelectual en cabeza del Frente 39 Arcesio Niño de las disidencias de las FARC, en cabeza de alias Antonio Medina y su ejecución posiblemente por alias Patón”.

También señaló que se están recopilando elementos materiales probatorios con el objetivo de lograr, lo más pronto posible, un resultado contra los autores materiales e intelectuales de este atentado.

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